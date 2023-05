News “Ora basta!”: Francesco Totti sbotta e racconta tutti i tradimenti mai svelati Di Ambra Ferri - 12

Francesco Totti torna a parlare di Ilary Blasi, ma questa volta non si trattiene e rivela un dettaglio molto intimo.

È passato quasi un anno da quanto Totti e Ilary hanno stupito tutti gli italiani ammettendo che si stavano separando. A fare ancora più scalpore sono state le cause della rottura e le imminenti conseguenze sul loro rapporto.

Durante i mesi successivi, infatti, sono volate velenose frecciatine da parte di entrambi gli ex coniugi. Ora che gli avvocati sono all’opera, sembrava che la tempesta emotiva si fosse calmata, invece non è così.

Dopo un lungo silenzio, l’ex capitano della Roma ha parlato di lei e lo ha fatto senza trattenersi ulteriormente. Infatti, ha svelato un dettaglio importante, ma anche molto intimo e privato: “É stato uno choc”, ha ammesso.

Separazione Totti-Ilary: lui sputa il rospo

Sappiamo quanto Totti abbia cercato di tenersi lontano dal mondo del gossip per tutta la sua vita: sempre impegnato sulla sua carriera calcistica, il Pupone non avrebbe mai pensato finire sulle copertine dei maggiori giornali per via del suo matrimonio. Dopo mesi di silenzio e calma piatta, è tornato a parlare e questa volta ha detto davvero tutta la verità. In un’intervista al Corriere della Sera ha ammesso con rabbia: “Questa storia per me non è gossip. Questa storia per me è carne e sangue. C’è di mezzo la mia vita. Ci sono di mezzo tre persone che amo più di me stesso: i miei figli, che voglio proteggere in ogni modo. Avevo detto che non avrei parlato e non l’ho fatto. Ma ho letto troppe sciocchezze, troppe bufale. Alcune hanno anche fatto soffrire i miei figli. Ora basta”.

Nel corso dell’intervista, emerge una verità diversa da quella che eravamo abituati a sentire. Il loro matrimonio ha più scheletri nell’armadio di quanto si possa immaginare. “Ho letto molte sciocchezze, in particolare una: che il colpevole della rottura sarei soltanto io. Che il matrimonio sarebbe finito per colpa del mio tradimento. Questo punto voglio chiarirlo, non sono stato io a tradire per primo. (…) Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno”, ha chiosato Totti.

Le parole di Totti cambiano ogni cosa

Secondo quanto rivelato dal calciatore, sarebbe stata Ilary la prima a tradire: nonostante sappia il nome dell’uomo in questione, ha preferito non svelarne l’identità. “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc”.

“A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Se ho spiato il telefono? Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. La terza persona era Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica”. La versione di Totti ha sconvolto molte persone, che ora non sanno più a chi dei due credere: chissà se, prima o poi, verrà fatta davvero chiarezza o se le dinamiche del loro rapporto rimarranno un mistero.