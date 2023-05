News Totti affronta problemi giudiziari: spunta un accordo misterioso | Adesso sono guai Di Marina Drai - 11

Francesco Totti ha di nuovo a che fare con problemi finanziari legati alla separazione con Ilary Blasi e un misterioso accordo.

Continua lo scontro tra l’ex calciatore e la showgirl, oggi impegnatissima con la nuova edizione de L’isola dei famosi: i telespettatori non vedevano l’ora di rivederla all’opera e sono stati finalmente accontentati.

Quello che davvero vorrebbero, però, è ascoltare qualche commento o frecciatina da parte della conduttrice per infiammare di nuovo la questione. L’ex coppia nel frattempo continua le udienze in tribunale per definire gli ultimi dettagli sulla divisione delle proprietà e sulle cifre del mantenimento dei figli.

Tra pochi mesi la querelle Totti-Blasi compirà un anno: dall’annuncio della separazione, avvenuto l’11 luglio scorso, ne sono successe di ogni, ma il gossip non ne ha mai abbastanza. Non sono mancate le accuse reciproche, soprattutto dopo l’intervista rilasciata dall’ex calciatore per il Corriere della sera: le sue dichiarazioni avevano fatto infuriare la showgirl che però non aveva mai risposto direttamente al marito.

Mentre il pubblico attende nuovi risvolti sulla questione, i due proseguono la vita coi rispettivi compagni, e pare che tutto vada a gonfie vele. Noemi Bocchi e l’ex calciatore sono ormai pronti a fare il grande passo e andare a convivere, e anche tra Blasi e Muller sono rose e fiori.

L’accordo Totti-Blasi

Indubbiamente la separazione tra l’ex calciatore e la showgirl sta avendo pesanti ripercussioni sulle finanze dei due. L’ultima incomprensione riguarda sempre Totti e Blasi, ma questa volta protagonista è Silvia Blasi, la sorella di Ilary: sembra che tra lei e l’ex capitano della Roma ci sia un misterioso accordo che sta causando non pochi problemi.

20 anni fa l’ex calciatore aveva acquistato il complesso sportivo Longarina a Roma Sud e la società Longarina srl; dopo aver affidato il centro a suo fratello Riccardo, aveva ceduto la gestione a Silvia Blasi. Finora i rapporti con la società erano rimasti tranquilli, ma la separazione della coppia ha riportato a galla alcune problematiche irrisolte.

Le richieste di Blasi

L’ex calciatore avrebbe richiesto la restituzione della società Longarina srl per poterla gestire personalmente, presentando un ordine di sfratto. Silvia Blasi però ha risposto con un ordine giudiziario. Totti da parte sua chiede il pagamento di debiti per 170 mila euro e la riacquisizione della proprietà.

Secondo la sorella della showgirl, l’ex calciatore e Ilary avrebbero siglato un accordo per annullare tutti questi debiti durante il periodo della pandemia. La donna sostiene inoltre di essere rimasta vittima di una vendetta famigliare e chiede quindi di rimanere estranea alla questione. Al momento non è chiaro se l’accordo è valido oppure no; l’ordinanza del tribunale sarà esecutiva il 30 giugno.