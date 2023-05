News Biagio Izzo “è morto”, la rivelazione sconcertante in diretta | Attimi di panico Di Marina Drai - 10

Biagio Izzo senza mezze misure: in una puntata di Stasera tutto è possibile si è forse lasciato andare un po’ troppo.

Stasera tutto è possibile è uno dei programmi più apprezzati della Rai. Inizialmente condotto da Amadeus, oggi è Stefano De Martino a condurre il varietà, ormai da quattro edizioni. L’ultima, la nona, è andata in onda dal 13 febbraio al 27 marzo 2023, e ha visto il ballerino affiancato dagli ospiti fissi Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

Il programma prevede alcune prove a cui i personaggi del mondo dello spettacolo si devono sottoporre durante ogni puntata. Le prove cambiano di volta in volta e mettono alla prova diverse capacità degli sfidanti. Esempi di prove, svolte nell’ultima edizione, consistono nel far scoppiare palloncini con la sola pressione del corpo, sfidarsi a colpi di insulti a tema o mimare titoli di film per farli indovinare ai compagni di squadra.

Stefano De Martino ormai è diventato un conduttore rodato ed è sempre in grado di coinvolgere il pubblico con le sfide che propone ai suoi ospiti. Non c’è una vera e propria competizione a punti: ogni gara è a sé stante e serve solo per intrattenere il pubblico.

Biagio Izzo è una delle presenze fisse del programma e regala sempre qualche scenetta comica. In una delle ultime puntate dell’edizione 2023 ha dedicato una battuta inaspettata a un suo collega.

Biagio Izzo lascia a bocca aperta

A Stasera tutto è possibile sono presenti sempre molti ospiti. In una delle puntate in studio c’erano Samira Lui e Bianca Guaccero, insieme a Francesco Paolantoni, ospite fisso. Proprio lui è stato preso di mira da Biaggio Izzo: il comico gli ha riservato delle parole non molto carine, tanto che anche Stefano De Martino non sapeva bene come reagire all’inizio.

Tutto è accaduto durante la presentazione degli ospiti: Izzo si è presentato adornato di fiori e piante, vestendosi da una sorta di “primavera” improvvisata. Il suo aspetto ha scatenato l’ilarità del pubblico e del conduttore, e anche lo stesso comico non ha potuto trattenere le risate per la situazione al limite dell’assurdo.

Le parole del comico

Vestito da primavera, Izzo ha cominciato a presentare gli ospiti in studio per quella sera. Dopo aver fatto i nomi di Samira Lui e Bianca Guaccero, è stato il turno di Paolantoni, ma Izzo aveva qualcosa in serbo per lui: infatti, quando lo ha nominato ha detto: “Lui è morto, non posso risvegliare nessuna primavera con Paolantoni”.

Nonostante un iniziale momento di panico e leggere imbarazzo, lo studio poi è scoppiato a ridere e lo stesso ha fatto Paolantoni. Lo show è poi continuato senza particolari problemi, anche se questa uscita di Biagio Izzo non ce la dimenticheremo per un po’.