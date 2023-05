News Sorpresa al GF Vip 8: Alfonso Signorini sceglie la nuova opinionista | Ecco chi è Di Luna Vespri - 15

Chi sarà la nuova opinionista scelta da Alfonso Signorini per la prossima edizione del GF Vip.

Tutti sono impazienti per la prossima edizione del Grande Fratello Vip, curiosissimi di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti e soprattutto gli opinionisti che commenteranno insieme al conduttore Alfonso Signorini le avventure di ciascun partecipante nella Casa più spiata di Italia.

Il Grande Fratello attira ogni anno ascolti da record, e ogni volta che si conclude una stagione, tutti i telespettatori sono già impazienti di avere notizie della successiva, anche presi dalla speranza di vedere qualcosa di nuovo, dato che la scorsa edizione non è stata una delle migliori.

Il Grande Fratello Vip 7 è finito ormai da tempo, e iniziano già le ipotesi sui nuovi partecipanti, anche se ancora non si sa molto, ad eccezione del fatto che si tratterà di un format innovativo e che la moglie di Paolo Bonolis non comparirà più nel programma come opinionista.

Tuttavia, recentemente il conduttore Alfonso Signorini si è lasciato andare a qualche indiscrezione sui social in cui avrebbe commentato il post di un’ex partecipante al programma riferito proprio alla fine dell’ultima edizione.

Chi sarà la prossima opinionista del Grande Fratello Vip?

Il messaggio scritto da Alfonso Signorini che afferma “il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano” compare sotto il post di un’ex gieffina, la quale potrebbe allora essere la nuova opinionista del reality.

Dal momento che le parole del presentatore fanno immaginare questo, possiamo aspettarci allora la partecipazione al programma nel ruolo di opinionista di Giulia Salemi, l’influencer di cui Signorini ha commentato il post.

Le parole di Giulia Salemi

Tra quelli più gettonati, dunque, risuona il nome di un personaggio televisivo ormai noto, Giulia Salemi, la quale potrebbe andare a sostituire nel ruolo l’imprenditrice Sonia Bruganelli che ha deciso di non prendere parte al programma durante la sua prossima edizione.

Nel post pubblicato dall’influencer, Giulia Salemi appare in diverse foto con il presentatore, le opinioniste e anche il suo fidanzato, in una sorta di resoconto per ricordare la sua esperienza: “Ora che il viaggio è finito – scrive – mi rendo conto che ho le tasche piene di cose da raccontare, di esperienze di cui fare tesoro – dalle quali Giulia vuole ripartire proprio per migliorarsi come persona e professionista. Sarebbe proprio il commento sotto questo post da parte del conduttore del GF Vip, ad aver illuminato tutti i fan al riguardo della prossima opinionista, e potrebbe trattarsi proprio di lei.