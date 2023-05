News Giacomo Urtis inferocito: censurate le sue confessioni private | È vergognoso Di Luna Vespri - 9

Giacomo Urtis ha rivelato come sia stata tagliata una parte della sua intervista a Belve.

Il chirurgo delle star Giacomo Urtis aveva recentemente parlato a cuore aperto della sua vita privata durante un’intervista rilasciata al programma Belve condotto da Francesca Fagnani.

Nel corso dell’intervista, infatti, Giacomo Urtis oltre a parlare del suo lavoro, della chirurgia estetica a cui è ricorso e ciò che lo ha spinto verso tale decisione, e della sua famiglia, si era lasciato andare a confessioni e dettagli molto piccanti che riguardano le sue esperienze amorose e le sue varie relazioni.

Il chirurgo ha rivelato molto di sé, senza preoccuparsi delle conseguenze, lasciando dichiarazioni che riguardano anche personaggi noti come l’ex paparazzo dei vip Fabrizio Corona, scatenando la sua reazione.

Tuttavia, dopo alcune settimane a partire da quell’intervista, è emersa una situazione un po’ antipatica agli occhi di Giacomo Urtis, il quale ha, infatti, svelato come una delle sue confessioni fatte sia stata completamente tagliata dalla messa in onda dell’intervista.

Giacomo Urtis: la confessione eliminata dal programma

Nell’intervista con Francesca Fagnani, il chirurgo dei vip Giacomo Urtis ha parlato apertamente della sua scelta di effettuare interventi chirurgici su se stesso, andando a fondo sulla questione, e anche della sua situazione economica. Giacomo ha deciso di affidare le sue entrate al padre il quale consente al figlio di spendere soltanto 200 euro a settimana.

In più, ha lasciato tutti quanti a bocca aperta nel momento in cui ha deciso di rivelare quelle “situazioni intime” in cui si è venuto a trovare con Fabrizio Corona in passato, dandoci così dettagli che nessuno avrebbe immaginato e di cui si sapeva ben poco. Parole che non hanno avuto un buon effetto sull’ex paparazzo, il quale è intervenuto chiamando in causa anche la stessa conduttrice del programma.

La rivelazione di Giacomo Urtis: quella volta con Rocco Siffredi

Ultimamente, in un’intervista per Novella2000, Giacomo Urtis ha affermato come nella famosa intervista a Belve sia stata tagliata una parte riguardante un’altra rivelazione abbastanza piccante che ha come protagonista il noto attore Rocco Siffredi.

Rocco Siffredi una volta, avrebbe chiesto a Giacomo Urtis di fare il p**o attore, il quale ha rifiutato nettamente. A quanto risulta, però, la notizia non è stata confermata dall’attore, che ha anzi smentito tutto alla domanda degli autori del programma. Ciò ha ovviamente sconvolto Giacomo Urtis che confessa di avere anche una conversazione conservata avvenuta telefonicamente in cui rifiuta la proposta di Rocco Siffredi.