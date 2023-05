News Elenoire Casalegno senza freni mette in mezzo anche la figlia: “Grandi differenze” Di Mia Lonigro - 11

A Verissimo la Toffanin ascolta le parole di Elenoire Casalegno. Il suo racconto è assurdo e la conduttrice parla anche di sua figlia.

Nel salotto di Silvia Toffanin i personaggi invitati si sentono liberi di raccontarsi al meglio e questo sicuramente è dovuto anche alla bravura della conduttrice in grado di mettere tutti a proprio agio. Verissimo, insomma, ospita ogni sabato e domenica diversi vip pronti a confidarsi alla Toffanin trattando anche tematiche mai affrontate prima.

Ecco perché il programma presentato dalla compagna di Piersilvio Berlusconi riscuote ancora dopo tanti anni molto successo sia in termini di ascolti e che di interazioni sui social: le dichiarazioni degli attori o cantanti invitati fanno poi il giro del web non appena arrivano in pasto al pubblico.

E’ ciò che è successo con Elenoire Casalegno che proprio dalla Toffanin ha confessato qualcosa su di sé che nessuno si sarebbe mai aspettato né tantomeno Silvia Toffanin. L’ex modella dalla bellezza incantevole dopo una lunga carriera continua a rimanere sulla cresta dell’onda ancora adesso.

Capace di reinventarsi in diversi ruoli la Casalegno è ora attivissima sui social dove condivide attimi del suo privato e della sua famiglia ma anche tutti i suoi interessanti impegni lavorativi.

La vita privata di Elenoire Casalegno

Attrice, conduttrice e personaggio televisivo tra i più seguiti, la Casalegno ospite a Verissimo ha avuto modo di parlare della sua famiglia allargata. La donna, infatti, ha avuto una lunga relazione con Dj Ringo di diversi anni più grande di lei con cui non è mai convolata a nozze ma dal quale ha avuto sua figlia Swami nel 1999. I due nonostante si siano detti addio quasi vent’anni fa sono rimasti in ottimi rapporti per il bene della figlia Swami.

Dopo Dj Ringo la Casalegno ha avuto amori travolgenti e passionali come quello con Omar Pedrini conclusosi nel 2009 oppure come la storia con Sebastiano Lombardi direttore di Rete 4 con cui, però è andata all’altare. Tuttavia, il matrimonio non è durato se non poco più di appena tre anni. Diverse relazioni finite male per Elenoire che tra tutti ha come punto fermo sua figlia Swami sulla quale la conduttrice ha detto qualche parola proprio a Verissimo.

Le dichiarazioni di Elenoire Casalegno a Verissimo

Oggi dopo tante difficoltà è sicuramente una madre orgogliosa di Swami sebbene non sia stato facile prendere questo ruolo da così giovane. “A 23 anni avevo il desiderio di avere mia figlia Swami e sono molto felice. Abbiamo un rapporto conflittuale, la osservo e vedo grandi differenze. Grazie a lei ho imparato ad accettare che le persone la possano pensare in modo diverso da me”.

E a proposito della sfera sentimentale la Casalegno non sa cosa gli riserverà il futuro quello che è certo è che non si preclude proprio nulla. Ecco cosa ha confessato a riguardo: “L’esperienza insegna e l’ho tenuto nascosto. Non sono contraria al matrimonio degli altri, per quanto mi riguarda invece mai dire mai”.