News Vite al Limite: Steven ha perso più di 300 kg, è irriconoscibile | FOTO Di Didi Kera - 15

Il docu-reality ha avuto un paziente con un peso da record, ma l’ingente quantità di chilogrammi persi è davvero straordinaria.

Vite al Limite è un documentario americano che viene trasmesso in Italia sul canale di RealTime e tratta persone clinicamente obese. Queste cercano aiuto per provare a perdere peso e tornare a condurre una vita comune a tutti gli altri.

L’esperienza del dottor Nowzaradan aiuta questi pazienti con un percorso sia fisico che mentale, dal momento che il problema con il cibo di queste persone deriva da traumi passati o depressione cronica. La quinta stagione del programma ha visto un caso eccezionale che ha cambiato la vita del paziente in questione in modo radicale.

Uno dei pazienti del dottor Nowzaradan che è entrato nella storia del docu-reality è Steven Assanti. Avendo avuto un’infanzia particolarmente difficile, Assanti ha trovato conforto nel cibo, fino a raggiungere il peso di ben 370 kg. Questa cifra è il maggior peso di partenza mai visto nel programma.

Il dottor Nowzaradan si è quindi rimboccato le maniche ed ha assunto questo caso con molta serietà e tenacia, aiutando e spronando il giovane a perdere peso e a farsi aiutare psicologicamente. Grazie alle lunghe, difficili e dolorosi cure, sia fisiche che mentali, Steven è riuscito nel suo intento.

Lo straordinario risultato di Steven Assanti

Dopo ben cinque anni di cure, operazioni, esercizi, diete e sedute psicologiche, Assanti è riuscito ad arrivare ad un incredibile successo: è arrivato a pesare soltanto 90 kg. Un risultato da record, così come è stato da record il suo peso di partenza.

Un cambiamento inimmaginabile che è potuto accadere grazie all’aiuto dell’esperto dottor Nowzaradan ma, soprattutto, grazie alla volontà ed alla forza d’animo che contraddistinguono Steven. Oggi il giovane uomo è praticamente irriconoscibile.

Steven Assanti ai giorni nostri

Dopo aver concluso il suo percorso di miglioramento esteriore ed interiore, Assanti si è trovato anche una fidanzata. Adesso Stevan vive a Rhode Island e si è sposato con Stephanie Sanger. La coppia vive serenamente e in modo salutare.

Il percorso compiuto da Steven Assanti è stato pazzesco ed è entrato nella storia di Vite al Limite per i suoi risultati da record, sia per il peso iniziale che per i chili persi. Grazie all’aiuto di numerosi esperti, tra cui il dottor Nowzaradan, e alla sua forza di volontà nel cambiare la sua esistenza, Steven Assanti adesso conduce una vita normale, felice e sana.