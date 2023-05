News Carmen Russo: viva per miracolo, la situazione terrificante e drammatica | In emergenza Di Didi Kera - 10

La showgirl ha rivelato un episodio drammatico e terrificante della sua vita, lasciando senza parole i suoi ascoltatori.

Carmen Russo è una ballerina e showgirl molto amata dal pubblico italiano e con il suo adorato marito Enzo Paolo Turchi hanno preso parte a diversi programmi televisivi. Qualche settimana fa, la Russo è stata invitata come ospite da Serena Bortone nel suo programma, Oggi è un altro giorno, in onda su Rai1 tutti i pomeriggi.

Durante il corso dell’intervista, Carmen ha rievocato dei ricordi dolceamari circa la sua partecipazione all’edizione spagnola del reality più duro della Mediaset, ovvero L’isola dei Famosi. Nel 2006, la donna ha infatti preso parte al cast di Supervivientes, uscendone vittoriosa ma anche un po’ provata.

“Due mesi sull’isola deserta. Ho avuto paura di morire”, ha dichiarato Carmen mentre ricordava l’esperienza traumatica ed avventurosa della settima edizione dell’Isola spagnola. La ballerina è finita in nomination quasi subito e per due mesi è stata costretta a vivere su un’isola deserta, chiamata l’ultima spiaggia, tutta da sola.

Proprio grazie alla sua forza d’animo e alla tenacia dimostrata in quel frangente, la Russo è stata in grado di portarsi a casa la vittoria. Tuttavia, felicità del primo posto a parte, l’esperienza vissuta da Carmen è stata veramente difficile.

Il racconto di Carmen Russo

“Dopo la prima settimana mi hanno messo in nomination e ho perso per pochissimo. Ma c’era l’ultima spiaggia e sono rimasta lì fino alla fine del programma per due mesi. Sono stata lì su un’isola deserta. C’era la troupe che arrivava la mattina e alle 18 se ne andava via. La notte ero sola, mangiavo quel poco di riso. Ho avuto anche paura di morire”. Così la showgirl ha raccontato la sua pericolosa ma avvincente avventura vissuta nel reality spagnolo.

Tuttavia, ci sono stati anche attimi di puro terrore: “Un giorno sentivo dei rumori, ho visto delle persone avvicinarsi all’Isola. Allora ho preso il mio machete e sono andata nella foresta in alto. Se loro mi cercavano, sarebbero andati sicuramente nella capanna. Ho passato delle ore bruttissime. Ma sai cosa erano? Dei pescatori che tiravano le reti”.

Anche momenti felici da ricordare

Oltre alle paure e alle difficoltà affrontate da Carmen durante quella permanenza di due mesi sull’isola deserta, ci sono stati anche momenti degni di essere ricordati con gioia. la Russo ha così dichiarato: “Poi mi hanno fatto una sorpresa e mi hanno fatto arrivare Enzo Paolo sulla spiaggia. Aveva uno scotch e non poteva parlare.

È stato il momento più bello e brutto della mia vita. Piangevamo noi e piangevano i cameraman”. Carmen è una veterana dell’Isola e, infatti, ne aveva già assaporato le difficoltà 3 anni prima, ovvero nel 2003. Inoltre, nel 2012, Carmen Russo ha partecipato anche in coppia con il marito Enzo Paolo Turchi.