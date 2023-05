News Regina Elisabetta II: “ha confessato un segreto di famiglia sul letto di morte” | Dopo mesi viene fuori Di Ambra Ferri - 3

La Regina Elisabetta se ne è andata portandosi dietro un importante segreto. Dopo mesi di silenzio, però, esce fuori tutta la verità.

Anche se è scomparsa ormai da diversi mesi, la Regina Elisabetta continua a far parlare di sé. Solo oggi si viene a sapere cosa le è stato confessato sul letto di morte.

Proprio mentre esalava l’ultimo respiro, infatti, la Regina è venuta a conoscenza di un segreto della famiglia reale inglese, che nessuno aveva avuto il coraggio di confessargli prima.

Ma cosa le è stato detto e quale membro della Royal Family inglese custodiva quell’informazione così privata e personale? Ecco tutta la verità.

Svelato il segreto della Royal Family

La Royal Family da sempre riempie le prime pagine dei giornali di gossip: per quanto rappresenti uno status symbol, anche i reali peccano ed errano. Durante tutti questi anni è successo di tutto, tra scandali, segreti inconfessabili, misteri, tradimenti e molto altro.

La Regina Elisabetta durante i suoi 70 anni di regno è stata in grado di mantenere l’equilibrio tra le parti, ma ora che è venuta a mancare i membri della famiglia reale sembrano muoversi sul filo del rasoio. Sebbene solo lo scorso 6 maggio sia stata celebrata l’incoronazione di Re Carlo – evento storico a cui si è potuto assistere dopo ben 70 anni – nelle ultime ore non si fa che parlare di lei, la defunta Regina Elisabetta che proprio sul letto di morte sarebbe venuta a conoscenza di un segreto inconfessabile.

La lieta notizia confessata alla Regina Elisabetta

Le mura di Buckingham Palace, però, sono molto sottili e oggi quell’informazione è arrivata anche alle orecchie dei sudditi. Sembra che Kate, moglie del principe William, abbia confessato alla suocera di essere incinta. Una frase sussurrata dolcemente all’orecchio proprio mentre la monarca se ne andava, per donarle un ultimo regalo di addio.

Si tratta di rumor, non sono ancora avvenute conferme ufficiali e soprattutto Kate non appare incinta, per ora, la Royal Family non ha accennato ad alcuna gravidanza in famiglia. Se l’indiscrezione si rivelasse vera, possiamo solo immaginare le gioia che ha provato la Regina Elisabetta in quel momento: sappiamo quanto amasse infinitamente i suoi nipoti e pronipoti, ma a oggi dobbiamo anche supporre che qualche cosa sia andata storta. Insomma, tutti sperano che la cicogna bussi a Buckingham Palace: non ci resta che aspettare e fare attenzione non lasciarsi sfuggire nessun dettaglio, soprattutto gli outfit della Principessa del Galles.