News Ponte del 2 giugno: il meteo ci darà una tregua? | Ecco cosa ci aspetta Di Marina Drai - 11

Dopo giorni di allerta rossa e terribili condizioni meteo, sembra che il maltempo abbia deciso di allentare la presa per il 2 giugno.

Quest’anno le condizioni meteo avverse hanno rovinato sia il 25 aprile che il 1° maggio: chi sperava di godersi un bel ponte all’insegna del caldo e della primavera si è dovuto arrendere alla pioggia e al maltempo.

Maggio è stato caratterizzato da perturbazioni su tutta la penisola. La settimana dal 15 al 21, in particolare, ha causato ingenti danni in Emilia Romagna, in particolare nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Faenza. Il maltempo ha deciso di dare un’ultima, pesante sferzata prima di lasciare posto al caldo e all’estate.

Gli ultimi giorni di maggio sembrano suggerire una ripresa e l’arrivo tanto agognato del caldo. Già in molte regioni si respira un’aria più estiva e molti hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo le tremende piogge di metà mese.

Gli stabilimenti balneari di tutta Italia erano speranzosi di poter riaprire i battenti a inizio mese, ma con loro somma delusione hanno dovuto posticipare l’inizio della stagione. Di certo questo non li abbatterà: c’è tutta l’estate per riprendersi, e anche le prime settimane d’autunno se il meteo lo concederà.

Una tregua momentanea

Purtroppo il periodo di relativa calma sembra solo momentaneo: le previsioni non sono del tutto rosee per giugno, a dispetto di chi credeva che l’estate ormai era arrivata. Per dire davvero addio al maltempo bisognerà aspettare ancora un po’: pare che la bella stagione si sia presa tutto il tempo necessario per tornare solo a fine giugno.

La primavera quest’anno si è attardata molto a lungo rispetto ad altri anni. A inizio marzo la parvenza di bel tempo aveva ingannato molti italiani che si immaginavano già sulle spiagge a inizio maggio. Come ben sappiamo, però, così non è stato: il caldo è arrivato molto tempo dopo l’inizio previsto (e sperato).

Le previsioni per il 2 giugno

Non disperate: nonostante il meteo avverso delle ultime settimane, non ci saranno più fenomeni piovosi così devastanti. Seppur sulla maggior parte dell’Italia si registrerà un contesto in prevalenza piovoso anche per giugno, il 2 dovrebbe essere salvo: gli italiani che hanno organizzato la villeggiatura nel Paese o all’estero possono stare tranquilli. Le temperature potrebbero ancora oscillare, ma si tratta di nulla di preoccupante.

Parliamo comunque di situazioni che si discostano dalle medie annuali, segno che il cambiamento climatico sta avendo ripercussioni serie sul clima a cui eravamo abituati. Nessuna alterazione particolare in vista, quindi, per il prossimo ponte. La bella stagione sta arrivando pian piano dappertutto, ed è questione di una o due settimane al massimo prima di rimpiangere le temperature miti.