News Meteo, previsioni fino a giugno: clima incerto | Non fate progetti a lungo termine Di Didi Kera - 11

Il bollettino dell’Aeronautica Militare non lascia dubbi: l’Italia avrà un momento d squilibrio atmosferico.

Tra il 15 e il 21 maggio l’Italia è stata e continuerà ad essere investita dal maltempo, con un area di bassa pressione che si riverserà sul Mediterraneo centro-occidentale, causando un tempo perturbato praticamente su tutta la penisola. Le precipitazioni saranno superiori alla media, mentre le temperature inferiori.

Infatti, in questi giorni abbiamo potuto constatare, e lo stiamo facendo ancora, di come le piogge siano incessanti e dannose, soprattutto per determinate regioni d’Italia. Ad esempio, l’Emilia-Romagna è in allerta rossa, Campania, Sicilia e Marche sono in allerta arancione e il resto delle regioni in allerta gialla.

Dal 22 al 28 maggio il Nord verrà intaccato da un aumento della pressione e il Centro-Sud sarà in balia della curvatura ciclonica con flussi umidi sud-occidentali. Le piogge saranno sempre sopra la media al Sud, ma anche in Sardegna, Lazio e sui rilievi abruzzesi, mentre al Nord rientreranno nella norma. Le temperature saranno al di sotto della media al Centro-Sud e regolari al Nord.

Tra il 29 maggio e il 4 giugno, i regimi mediamente occidentali non danno segno di nessun tipo di anomalie per quanto riguarda la situazione pioggia, se non per un leggero segno positivo sulla Sicilia. Le temperature saliranno al Nord, mentre al Centro-Sud rispetteranno la media corretta del periodo.

Meteo fino a quasi metà giugno

Dal 5 all’11 giugno si nota un elevata incertezza in ambito del campo termico e dei valori precipitativi, che mostrano un segnale flebile e dubbioso con però mancanza di anomalie preoccupanti.

Tutte queste incertezze sono dovute alla lunga distanza di queste previsioni meteorologiche. Infatti, è molto difficile prevedere il meteo a lungo termine perché il clima è un sistema complesso e molto influenzabile che può cambiare in brevissimo tempo.

I fattori che influenzano il meteo in Italia

L’Italia si trova tra le Alpi e il Mediterraneo e ci sono diversi microclimi e paesaggi che influenzano il tempo meteorologico. Inoltre, la penisola è influenzata da alcune correnti atmosferiche, come la corrente a getto, che cambia spesso direzione ed intensità, variando di molto il clima italiano.

L’Italia è caratterizzata dal tipico clima mediterraneo, ovvero avente esteti calde e secche ed inverni miti e piovosi. Tuttavia, questo clima può essere intaccato da diversi agenti atmosferici estremi come, ad esempio, uragani, cicloni e trombe d’aria. Tutti questi elementi rendono il clima dell’Italia difficile da decifrare a lungo termine.