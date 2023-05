News Attenzione!! Ecco il segno zodiacale più perfido di tutti | Evitatelo sempre Di Didi Kera - 16

Scopriamo quale dei dodici segni dello zodiaco è il più crudele e perfido di tutti. Se possibile, non frequentatelo.

L’oroscopo ci fornisce dati e nozioni sui dodici segni zodiacali e ci informa sui diversi lati caratteriali di ognuno di questi segni. Chi è appassionato di astrologia, sa bene che ogni segno dello zodiaco è influenzato dalla posizione dei pianeti e, di conseguenza, anche l’individuo ne è influenzato.

Inoltre, una persona varia caratterialmente dalle altre non solo per il suo segno zodiacale, ma anche dal suo ascendete. Per scoprire di che ascendente siete, basta sapere il giorno della vostra nascita e, soprattutto, l’ora esatta.

Attraverso la lettura dell’oroscopo sappiamo quale segno è più energico, quale è più pigro, quale più positivo e quale più negativo e così discorrendo. Bisogna sempre ricordare, però, che l’oroscopo non è una scienza esatta; quindi, non adiratevi o deprimetevi se quello che leggete non corrisponde appieno alle vostre caratteristiche o esperienze di vita.

Oggi vi sveleremo quale dei dodici segni dello zodiaco è il più mefistofelico di tutti. Se scoprite di essere voi, datevi una regolata e cercate di migliorare il vostro brutto caratteraccio. Se, invece, il segno più cattivo di tutti appartiene ad una persona a voi vicina, fate in modo di non farla mai arrabbiare.

I due segni più buoni dell’oroscopo

Pesci (20-02/20-30): questo segno d’acqua è il più gentile e caritatevole di tutti e dodici i segni zodiacali. Non penserebbe mai di fare del male a nessuno e, anzi, mette sempre gli interessi degli altri davanti ai suoi.

Cancro (22-06/22-07): questo segno d’acqua è molto protettivo ed altruista e farebbe qualsiasi cosa per le persone che ama. Per il Cancro, al primo posto c’è sempre e soltanto la famiglia e soltanto per lei si farebbe anche uccidere (se necessario).

I due segni più cattivi dell’oroscopo

Al secondo posto troviamo l’Acquario (21-01/19-02): questo segno d’aria inganna, perché appare sempre tranquillo e calmo. Ma, si sa, l’acqua cheta rovina i ponti. Se gli impedite di ottenere ciò che vuole, si scaglierà contro di voi come se foste il nemico numero uno da eliminare.

La medaglia d’oro alla cattiveria va allo Scorpione (23-10-22/11): questo segno d’acqua è il più malvagio di tutti. Non ha peli sulla lingua e quando c’è da criticare non considera i sentimenti altrui. Inoltre, lo Scorpione usa le persone per raggiungere i suoi obiettivi, pur sapendo di ferirle.