News Rosa Chemical: “Fan***o a Marco Mengoni” è putiferio | Riemergono vecchi attriti Di Marina Drai - 9

Rosa Chemical ha parlato di Marco Mengoni e di un vecchio “attrito” che ha scatenato il putiferio sul web.

Rosa Chemical torna agli onori di cronaca per alcune frasi pungenti su Marco Mengoni. Ospite di una trasmissione radiofonica, il cantante piemontese ha voluto chiarire il significato delle sue affermazioni e il perché ci fosse dell’astio tra i due.

Il vero nome del cantante è Manuel Franco Rocati e, se prima era sconosciuto ai più, a Sanremo è diventato uno dei protagonisti sia per via del suo stile eccentrico che del famoso bacio a Fedez che tanto ha scandalizzato telespettatori e produzione.

Il suo nome d’arte nasce come tributo a sua madre, Rosa, e la band americana My Chemical Romance. La sua carriera musicale è cominciata nel 2018, quando ha pubblicato il singolo Kournikova. Nello stesso anno è stato modello per Gucci.

La sua esperienza al Festival di Sanremo di quest’anno non è nuova: nel 2022 era stato ospite nella serata cover, eseguendo in coppia con Tananai un riarrangiamento di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà.

Rosa Chemical contro Marco Mengoni

Ospite nel programma Say Waaad? di Radio Deejay, Rosa Chemical ha parlato di un suo vecchio pezzo dove ha mandato a quel paese Marco Mengoni. Il fatto è avvenuto qualche anno fa, quando i due ancora non si conoscevano, come ha spiegato il cantante; perché, allora, si era scagliato contro Mengoni?

“In una canzone ho detto ‘Fan***oa Marco Mengoni’” ha affermato. “Sono stato molto chiaro su questo: ho preso lui come capro espiatorio di un genere musicale che ritenevo plasticoso. Lui non lo conoscevo e non lo conosco personalmente. Poi mi sono ricreduto ascoltando la sua musica: il pezzo con Madame mi è piaciuto molto. Gli ho già chiesto scusa pubblicamente e lo faccio anche ora. Scusa Marco. In quel momento era così. È musica urban. Fa parte del gioco. Come anche ricredersi” ha spiegato.

Parole anche per Renato Zero

Sembra quindi che tra i due cantanti le cose si siano chiarite, ma forse non con Renato Zero: l’artista romano aveva punzecchiato il giovane cantante definendolo una sorta di suo sosia, un po’ privo di personalità. Rosa Chemical ha deciso di replicare a queste accuse mantenendo la pacatezza, senza attaccare Zero.

“Renato Zero mi ha dissato ma io non gli ho detto niente” ha chiarito. “Non sono un suo assiduo ascoltatore ma ovviamente conosco la sua musica. Io se tra qualche anno qualcuno segue le mie orme e prende il mio testimone sono contento, vuol dire che ho lasciato qualcosa di buono”. Durante il programma ha inoltre parlato ancora una volta del bacio con Fedez, spiegando che erano d’accordo entrambi.