News Renato Pozzetto: la tragica morte che sconvolge tutto | Una perdita devastante Di Didi Kera - 13

L’attore milanese ha vissuto un episodio spiacevole finito in dramma. Nessuno si poteva aspettare un epilogo così doloroso.

Renato Pozzetto è uno degli attori italiani che ha dato un contribuito esorbitante al cinema comico del Bel Paese. Fin da quando era molto giovane, Renato ha sempre amato il mondo della comicità ed ha iniziato a fare cabaret in coppia con Cochi Ponzoni, con il quale ha fondato il trio Cochi e Renato.

Questo trio comico ha esordito nel famoso locale l’Osteria dell’Oca, facendosi conoscere da diverse persone. Pozzetto ha poi mosso i suoi primi passi anche nel mondo del cinema e il film che ha dato grande notorietà a Renato è stato Il ragazzo di campagna, diretto da Castellano e Pipolo ed uscito nel 1984.

Nel 2021, invece, con molti anni di esperienza cinematografica sulle spalle, Pozzetto ha interpretato anche un ruolo drammatico nella pellicola Lei mi parla ancora. Questa parte gli ha permesso di ottenere persino la nomination al David di Donatello come Miglior attore.

Renato può vantarsi di avere una carriera straordinaria, ricca di successi del grande schermo. Anche dal punto di vista sentimentale si può definire soddisfatto, sebbene ci sia un piccolo ma doloroso dettaglio con cui fare i conti ogni giorno.

La vita privata di Renato Pozzetto

L’attore ha amato ed è stato sposato con un’unica donna, l’amore della sua vita. Stiamo parlando di Brunella Gubler, con la quale è stato sposato dal 1967 fino al 2009, anno in cui l’adorata moglie è tragicamente scomparsa.

La coppia si è amata fin dal primo istante e il loro sentimento è cresciuto sempre di più. Inoltre, Renato e Brunella hanno avuto anche due figli: Francesca e Giacomo Pozzetto. Renato e Brunella si sono conosciuti quando avevano appena sedici anni sul Lago Maggiore e da quel momento sono sempre stati una cosa sola.

La tragica confessione di Renato Pozzetto

L’attore, in un recente intervista concessa a Libero, ha parlato di sua moglie, svelando: “Ho avuto la fortuna di essere stato sempre innamorato di mia moglie Brunella che ho perso nel 2009, pochi giorni prima di Natale. Ci siamo conosciuti da ragazzini sul lago Maggiore ed è stata una compagna fantastica, estranea al mondo dello spettacolo”.

Parlare della moglie è sempre doloroso e in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nel febbraio 2021, Renato Pozzetto ha dichiarato: “Non le parlo e, soprattutto, non la sogno. Non sognarla mi addolora molto. Vorrei sognare mia moglie, non è mai successo. Era mia moglie, vorrei rivederla. Era simpatica, spiritosa. È stata paziente col mio lavoro quando stavo lontano a girare”.