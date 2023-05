News Attenti alla nuova truffa su Whatsapp: il messaggio arriva da un familiare Di Luna Vespri - 13

La nuova truffa su Whatsapp: fate attenzione al messaggio, sembra arrivare da un proprio familiare.

Nell’era digitale in cui viviamo, le truffe online sono diventate un rischio sempre più diffuso. I truffatori sfruttano l’anonimato della rete per ingannare le persone e ottenere informazioni personali, dati finanziari e persino rubare identità.

Le truffe online sono sempre più sofisticate e possono colpire chiunque, indipendentemente dall’età o dalla conoscenza tecnologica. Per proteggersi, è fondamentale essere consapevoli dei rischi e adottare alcune misure preventive.

Il phishing è una delle truffe online più diffuse. Si tratta di messaggi e-mail o siti web falsi che cercano di indurre le persone a rivelare informazioni personali o finanziarie. I truffatori spesso si fingono istituti bancari, società di e-commerce o servizi online popolari. Per evitare il phishing, è importante prestare attenzione ai dettagli dell’e-mail, come la grammatica e l’ortografia errate, e verificare l’autenticità del sito web prima di inserire qualsiasi dato personale.

I social media sono diventati un terreno fertile per le truffe online. I truffatori creano profili falsi per ingannare le persone con offerte allettanti, concorsi fasulli o richieste di donazioni. È importante essere cauti quando si tratta di interagire con contenuti e profili sospetti sui social media. Prima di fornire qualsiasi informazione personale o finanziaria, è essenziale verificare l’autenticità del profilo e assicurarsi che le richieste siano legittime.

Il messaggio truffa di WhatsApp

Ultimamente le truffe online sono aumentate notevolmente e questa volta il messaggio arriva su Whatsapp, e quindi a portata di tutti, a differenza degli altri social, soprattutto per i più anziani.

La notizia è stata lanciata dalla polizia postale, che mette in guardia su questa nuova modalità messa in atto dai truffatori attraverso la piattaforma di messaggistica istantanea, e invita a prestare molta attenzione se si vuole evitare di perdere ingenti quantità di denaro.

La nuova truffa su Whatsapp: attenzione al phishing

In particolare a mandare il messaggio sarebbe qualcuno molto legato al destinatario, un familiare, dal momento che il contenuto del messaggio è: “Ciao mamma, mi è caduto il telefono questo è il mio nuovo numero”.

Ciò rischia di mettere in difficoltà chi è dall’altra parte, inconsapevole del fatto che si possa trattare di una truffa, e nel caso in cui creda realmente al messaggio il tranello entra in funzione. Il destinatario registra il numero nuovo, e a breve arrivano le richieste di denaro o di dati personali. Per evitare di cadere nella truffa, è importante non rispondere ad alcun tipo di messaggio che appaia sospetto, cancellando le conversazioni o segnalandole come spam. Più di questo è vitale non condividere MAI informazioni personali oppure finanziarie.