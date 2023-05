News Luca Salatino dopo l’addio a Soraia la sua vita è stravolta | Annuncio spiazzante Di Marina Drai - 12

Dopo l’addio a Soraia Allam Ceruti, Luca Salatino ha deciso di dare una svolta alla propria vita, stravolgendola dalle radici.

Luca Salatino, star prima di Uomini e Donne e poi del GF Vip, ha annunciato di avere in programma un nuovo progetto e di non vedere l’ora di cominciare. L’uomo lo ha reso noto sui social, rivolgendosi direttamente ai suoi fan che sono rimasti entusiasti della notizia.

L’annuncio arriva poco tempo dopo l’addio a Soraia Allam Ceruti, conosciuta proprio a Uomini e Donne. Lei 28 anni, lui 30, formavano una delle coppie più seguite del programma. La donna è entrata come corteggiatrice a UeD e qualche mese dopo è stata scelta dal tronista.

La loro storia d’amore lontana dalle telecamere è cominciata a maggio 2022, subito dopo la scelta dello chef. I primi mesi sono stati pieni di dediche sui social e messaggi sdolcinati da parte di una e dell’altra parte. L’amore era durato anche durante il GF Vip, durante il quale Luca Salatino non ha mai nascosto di sentire la mancanza della sua compagna.

Purtroppo però alla fine i due si sono lasciati: lo scorso 17 aprile lo chef ha usato il proprio profilo Instagram per comunicare la fine della loro relazione. Salatino ha chiesto il massimo rispetto per la situazione.

La rottura con Soraia

I fan della coppia Soraia-Salatino si sono sentiti quasi “orfani” quando i due si sono lasciati. Tanto era il feeling a Uomini e Donne che nessuno si aspettava una conclusione del genere. Luca ha cercato di mantenere il massimo riserbo sulla questione, anche se ha rivelato che la situazione con Soraia era diventata tesa e la passione era finita.

Soraia, da parte sua, ha voluto rispondere alle accuse di tradimento che le sono state rivolte, negando fortemente questa possibilità. Anche lei ha confermato che, al di fuori degli studi, ha trovato una persona diversa e per questo non è riuscita a continuare la relazione.

La nuova vita di Luca Salatino

Dopo la rottura, Luca Salatino non si è lasciato abbattere e ha deciso di cominciare una nuova vita. L’annuncio è arrivato in un video pubblicato sui social, nel quale l’ex di Uomini e Donne ha rivelato di voler cominciare una nuova carriera sempre nel settore del food&beverage.

“Inizierò una nuova avventura lavorativa, stiamo mettendo su una squadra che mi affiancherà in questo nuovo progetto. Si tratta di una pizzeria, un progetto che anche per me rappresenta una cosa nuova” ha spiegato. Tanti i fan che gli hanno augurato buona fortuna per questa sua nuova avventura. Pur rimanendo nell’ambito culinario, Salatino ha voluto tuffarsi in un nuovo tipo di cucina.