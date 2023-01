Alessandro Borghese torturato da un passato straziante | E’ successo nel 2006: episodio impossibile da dimenticare

Il ben noto chef e conduttore televisivo soffre a causa di una mancanza in famiglia. Scopriamone i dettagli.

Alessandro Borghese è uno chef ed un presentatore televisivo molto amato e seguito dal pubblico italiano. Sebbene abbia una famiglia deliziosa e sia sempre pronto a ridere e scherzare nelle sue trasmissioni, anche Alessandro ha una spina dolorosa nel cuore.

Il cuoco italo-americano, dal momento che è nato a San Francisco, ha confessato di aver scoperto, da poco tempo, di essere diventato padre molto prima che fossero nate le sue due figlie avute con l’attuale mogie. Il primogenito della famosa e adorata attrice Barbara Bouchet ha deciso di aprirsi e rivelare l’esistenza di un figlio nato da un fugace rapporto avuto molti anni prima del matrimonio.

Matrimonio e figlie

Nel 2009, Borghese si è sposato con Wilma Oliviero, ex modella ed ex valletta di Ok il prezzo è giusto. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: Arizona nel 2012 e Alexandra nel 2016.

La coppia si è conosciuta a Milano, quando Alessandro era stato da pochissimo tempo assunto per Quattro Ristoranti, trasmissione in onda su Tv8 dove gareggiano quattro ristoratori del Bel Paese che si votano a vicenda e, alla fine, Borghese decreta il vincitore.

Il figlio segreto

Tuttavia, oltre alla sua splendida moglie e alle loro due bellissime bambine, Alessandro, da poco tempo, ha scoperto di avere anche un figlio, nato da una storia vissuta precedentemente al matrimonio. Tuttavia, lo chef romano ha confessato di non sapere nulla dell’esistenza di questo figlio e di averlo scoperto solamente da poco tempo.

Il ragazzo in questione di chiamerebbe Gabriele ed è stato tenuto nascosto dalla madre per tutto questo tempo. Il bimbo sarebbe nato nel 2006 come risultato di una breve storia d’amore accaduta tra il figlio di Luigi Borghese, famoso imprenditore, e la donna.

Le responsabilità paterne e il desiderio di conoscerlo

Sebbene Alessandro abbia ammesso di non avere avuto mai l’occasione di incontrare Gabriele, e nemmeno la possibilità di vederlo, anche solo in foto, ha preso la decisione di prendersene ugualmente cura.

Infatti, essendo un uomo responsabile ed onesto, Borghese, non appena scoperta l’esistenza di questo figlio, ha immediatamente deciso di iniziare il processo di riconoscimento legale. Anche se, come ha dichiarato lui stesso, non sa neanche che aspetto abbia Gabriele, non avendolo mai visto.

Durante il corso di un’intervista, inoltre, lo chef e presentatore di Quattro Ristoranti e Celebrity Chef, programmi in onda su Tv8, ha ammesso di essere più che disponibile ad incontrare il suo primogenito; non appena, ovviamente, il ragazzo si sentirà pronto per questa importante riunione.