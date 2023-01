Michelle Hunziker e Serena Autieri: grave litigio per colpa sua | “Ho fatto di tutto”

Michelle Hunziker e Serena Autieri sono state le protagoniste del gossip negli ultimi giorni per un episodio molto particolare che coinvolge anche Tomaso Trussardi. L’imprenditore infatti ha pubblicato un video che fa chiarezza sul presunto litigio tra le due.

Michelle Hunziker è di nuovo sotto i riflettori del gossip per un episodio che coinvolge anche Serena Autieri. Nell’ultimo periodo si vociferava di una spaccatura tra le due storiche amiche anche a causa di Tomaso Trussardi, ex marito della showgirl. Alla fine l’imprenditore ha pubblicato un video dove ha chiarito la questione, lasciando tutti senza parole.

Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando sul web sono cominciate a circolare le voci di una presunta spaccatura tra Michelle e Serena. Le due sono amiche da tanti anni e hanno passato anche molte vacanze insieme, quindi la notizia aveva stupito tutti. Ancora di più, però, aveva colpito il fatto che dietro la rottura ci fosse proprio l’imprenditore.

Michelle Hunziker e il litigio con Serena: cosa è accaduto?

Sembrava infatti che Trussardi avesse messo zizzania tra le due, ponendo fine alla loro amicizia. Una notizia che, se fosse stata confermata, avrebbe cambiato le carte in tavola e gettato l’imprenditore sotto una cattiva luce.

Ma ecco che proprio lui pubblica un video su Instagram dove fa parlare le protagoniste di questa storia, che hanno chiarito tutta la questione. “Ciao, Serena, tutto bene? Dunque, la tua frequentazione con Michelle è a posto? Io ho fatto di tutto per farvi litigare e non ci sono riuscito” ha detto con ironia alla cantante, che ha negato tutto con un sorriso.

Poi è andato anche dalla showgirl, per punzecchiarla: “Quindi? La tua frequentazione con Serena è a posto, è salva? Sono riuscito a fluidificare la situazione?” le ha chiesto. I tre hanno preso la notizia sul ridere e con questi video hanno confermato che non c’è stato alcun litigio.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi passeranno il capodanno insieme, probabilmente anche con le figlie, e Serena Autieri sarà poco lontano, sempre sulle Dolomiti. Tutti e tre hanno optato per hotel di lusso per concludere al meglio l’anno in chiusura e iniziare il 2023 col botto.

“Comunque, anche te che mi fai litigare con Tomaso, hanno ragione i giornali: metti sempre zizzania” ha poi continuato la showgirl prendendo in giro la situazione e ridendone con l’amica di sempre. Alla fine tutto si è concluso per il meglio, con qualche risata e presa in giro.

Le due hanno confermato che non è accaduto nulla e che le voci che circolano sul web e sui giornali di gossip sono state inventate di sana pianta.