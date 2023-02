Paola Di Benedetto non nasconde più la malattia | Nessuno lo sapeva

Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello VIP, ha svelato una verità impensabile.

Paola Di Benedetto è stata la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello VIP condotto da Alfonso Signorini. Molti l’hanno conosciuta proprio per la sua partecipazione al reality show, ma la donna era attiva nel mondo dello spettacolo già da prima. Nata l’8 gennaio 1995 a Vicenza da genitori di origini siciliane, la showgirl ha un fratello gemello di nome Giovanni.

La sua carriera è iniziata con la partecipazione ad alcuni concorsi di bellezza: si è classificata seconda a Miss Veneto e ha vinto Miss Grand Prix 3 e Miss Antenna Tre. Dopo questi successi ha iniziato a lavorare in un’emittente locale di Vicenza come modella, valletta e conduttrice. Forte di questa esperienza, ha partecipato nel 2016 a Miss Italia e poi ha cominciato a lavorare nella televisione nazionale.

È stata infatti Madre Natura in Ciao Darwin 7 – La resurrezione e poi è diventata una delle ballerine di Colorado. In seguito ha partecipato a L’isola dei famosi, nel 2018, ed è stata opinionista del programma Tiki Taka con la conduzione di Pierluigi Pardo. La carriera di opinionista è proseguita anche nel 2019 a Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

Paola Di Benedetto: vita privata

Di certo Paola Di Benedetto può vantare un’ottima carriera che è iniziata quando era giovanissima: oggi la donna ha 28 anni ed è ancora molto attiva in televisione. Di recente ha anche partecipato a Boomerissima di Alessia Marcuzzi, insieme a Emanuel Caserio, Alessandro Egger e Soleil Sorge.

Della sua vita sentimentale sappiamo che dal 2014 al 2018 è stata con il calciatore Matteo Gentili, mentre dal 2018 al 2021 ha avuto una relazione con Federico Rossi, il Fede del duo Benji e Fede. Nel 2022 ha avuto una relazione con Rkomi; al momento sembra che la showgirl stia frequentando il tennista Matteo Berrettini.

La confessione inaspettata

Paola Di Benedetto, come chi ha seguito il Grande Fratello VIP ha avuto modo di vedere, è sempre stata una persona sincera che ha portato sullo schermo una versione vera di sé, senza nascondere nulla. Come molti sanno, non ha nemmeno nascosto la malattia che la perseguita ormai da molti anni: l’acne.

Infatti in diverse foto la showgirl ha mostrato i brufoli senza vergogna, anche nel tentativo di dare un messaggio di vicinanza a chi, come lei, soffre di questo disturbo difficile da eliminare. “Sono umana, non voglio essere perfetta… Mi fa schifo la perfezione e mi annoia parecchio” aveva rivelato in un’intervista per TgCom24, spiegando che non voleva nascondere i suoi piccoli, normali difetti e di non trovarci nulla di sbagliato.