Roberta Capua vive un terribile dramma famigliare | “Situazione delicatissima”

Roberta Capua, conduttrice ed ex modella amata dagli italiani, ha confessato di avere alcuni importanti problemi in famiglia.

Roberta Capua è una delle conduttrici più conosciute e amate della televisione italiana. Come ben sappiamo, la sua carriera è iniziata vincendo Miss Italia nel 1986: la sua bellezza ha stregato il pubblico e l’ha portata sul podio del concorso. Da quel momento ha cominciato a lavorare sia come modella che, in seguito, anche in televisione.

Negli anni novanta infatti ha iniziato prima con piccoli ruoli in alcuni programmi delle emittenti Fininvest, poi è passata a Telemontecarlo e infine è approdata in Rai con In famiglia e Unomattina. Nel 2004 poi è tornata in Mediaset conducendo Buona Domenica per due edizioni e Tutti pazzi per i reality. Nel 2017 ha vinto la prima edizione di Celebrity MasterChef Italia.

Nel 2016 è stata anche concorrente di Caduta libera, il game show di Gerry Scotti, poi ha partecipato anche a Reazione a catena di sera, condotto da Amadeus. Nel 2021 è tornata a condurre un programma della Rai, Estate in diretta, di cui si è occupata anche l’anno successivo. Ha poi condotto l’anteprima del Festival di Sanremo nel 2022.

Roberta Capua: vita privata

La carriera di Roberta Capua è costellata di successi, a cominciare ovviamente dalla vittoria del concorso di bellezza più famoso d’Italia. Per lei, che al tempo aveva solo 18 anni, vincere Miss Italia fu una vera svolta, perché proprio grazie a quel traguardo è riuscita a raggiungere la grande popolarità di cui gode ancora oggi.

Evidentemente si tratta di una cosa di famiglia, visto che sua madre, Marisa Jossa, vinse il titolo di Miss Italia nel 1959. Inoltre, è cugina della virologa Ilaria Capua. Dal punto di vista sentimentale, dal 2003 al 2005 è stata legata al nuotatore Massimiliano Rosolino; in seguito è stata sposata con Giorgio Restelli e oggi è felicemente sposata con Stefano Cassoli, imprenditore, col quale ha avuto un figlio.

Il rapporto difficile con lei

Durante un’intervista l’ex modella ha confessato un problema famigliare che la tormenta e spesso le causa problemi. Si tratta del rapporto con la suocera, che non è affatto rose e fiori. La conduttrice ha confessato di essere d’accordo con papa Francesco quando ha detto di “non demonizzare la suocera”, ma che lei debba ogni tanto “tenere a freno la lingua”.

“Il rapporto tra me e mia suocera? La situazione nella mia famiglia è delicatissima” ha spiegato la conduttrice. “Si imputa spesso il cattivo rapporto tra suocera e nuora alla gelosia che una madre ha per un figlio. Io ho un unico figlio maschio e non escludo in futuro di essere gelosa. Ma una cosa è certa: terrò la lingua a freno, l’esperienza insegna quello che vuoi essere e anche quello che non vuoi essere”.