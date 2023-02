Gianluca Grignani: “Ho pensato di farlo”, lo hanno distrutto loro | Da brividi

Gianluca Grignani a Domenica In dice la sua su Sanremo e si racconta a cuore aperto.

Reduce dal successo di Sanremo 2023, Gianluca Grignani è stato ospite di Mara Venier nel salotto di Domenica In dove ha raccontato a zia Mara l’esperienza sanremese con tutta l’emozione del caso. Grignani non tornava in gara al Festival dal 2015, anno in cui presentò il brano Sogni infranti. Il cantante ha attraversato anni difficili durante i quali è stato lontano dalle scene per un po’ e ha vissuto anche problemi di droga, ma nonostante tutto ha sempre saputo rialzarsi e ogni volta che è tornato nella scena musicale con un nuovo album è sempre stato un successo.

Per quest’ultima edizione Gianluca Grignani si presentava con il brano Quando ti manca il fiato, un testo commovente, molto apprezzato dal pubblico ma che purtroppo non gli è valso il Premio della critica, come ci si aspettava. Proprio su questo argomento ha detto a Mara Venier che gli chiedeva un’opinione: “Potrei essere polemico e lo sai che sarei capace di farlo. Sai come sono fatto, però dirò solo due cose. Sono contento, se mi ricordo di chi l’ha vinto tra qualche anno e non faccio nomi. Però il vero premio l’ho preso dalla gente, il premio dato dalle persone. Questa per me è una cosa molto importante”.

Infatti possiamo dire che Grignani è il vincitore morale del Festival di Sanremo 2023 e che il suo ritorno su quel palco è stato di per sé emozionante con un brano attraverso il quale il cantante si mette a nudo con tutta la sua fragilità. I fan sono stati molto felici di ritrovarlo e la sua esibizione ha ricordato un Vasco Rossi d’annata. Per tale ragione è facile parlare consacrazione da parte del pubblico e di certo di una presenza incisiva che, al di là dei premi resterà nella memoria. La conversazione con Mara Venier ha approfondito anche parentesi meno felici per la carriera di Grignani e lui ha rivelato di non essere mai sparito davvero.

Grignani ignorato dai media

Mara Venier ha subito colto l’occasione di parlare dei periodi in cui Grignani è stato poco presente sulle scene, o forse sarebbe più giusto dire poco visibile. Lei stessa ha introdotto la questione dicendo che ogni tanto il cantante tende a sparire ma Grignani ha subito chiarito: “Io non sparisco, sono gli altri che non mi seguono. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato che sparire avrebbe avuto più senso che apparire. Io dico sempre che ho aperto l’occhio sinistro, io sono mancino. Poi ho ricominciato dalle spiagge, facevo concerti in spiaggia”.

Una precisazione importante questa che vedrebbe quindi un artista che non si è mai fermato malgrado la stampa lo abbia ignorato per un certo periodo di tempo. Malgrado ciò Grignani ha continuato a creare e a occuparsi di musica, sapendo rialzarsi tutte le volte che è caduto.

Gianluca Grignani e la notte

Zia Mara si è interessata anche della sua salute e gli ha chiesto se aveva dormito bene, il cantante ha risposto: “Se ho dormito bene? Nì, io non dormo molto, sono un po’ nottambulo. A volte capita che non dormo nemmeno. Su tre giorni ne dormo uno e mezzo. Ho lo studio in casa e lavoro spesso. Se mi viene l’ispirazione entro in studio”.

Alle male lingue che vedono in questa sorta di sonnolenza qualche retaggio dei periodi folli del passato la risposta è tutta qui, in un artista che spesso crea la notte e che tira a far tardi saltando diverse ore di sonno. Ancora una volta Gianluca Grignani ha saputo dimostrare di essere un vero musicista, di saper dare importanza alle cose che contano e di avere a cuore il suo pubblico e la sua musica più della visibilità.