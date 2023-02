Litigio tra Beppe Vessicchio e Maria: telefonata urgente | La risposta è no

Beppe Vessicchio, istituzione della musica e direttore d’orchestra tra i più famosi ha spiegato perché ha lasciato Amici.

Beppe Vessicchio è uno dei direttori d’orchestra più conosciuti e più amati della televisione e del mondo musicale in generale. Nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo è stato il grande assente fra i direttori presenti, per la prima volta non ha partecipato ma ha fatto un’incursione la sera delle cover dirigendo in coppia con Enrico Melozzi, Destinazione paradiso di Gianluca Grignani il quale ha duettato con Arisa, regalando una delle esibizioni più iconiche di quest’ultima edizione.

Ma oltre a non essere presente per tutte le serate di Sanremo, sembra che Beppe Vessicchio abbia lasciato anche Amici di Maria De Filippi, programma che lo ha reso famoso al pubblico televisivo e che gli ha permesso di dare molto ai cantanti del talent show. I rumors ipotizzavano che vi fosse stato qualche screzio tra Vessicchio e Maria De Filippi ma le ragioni sono altre e non riguardano il rapporto che c’è tra i due.

Beppe Vessicchio vanta una brillante carriera come direttore d’orchestra e nel corso degli anni si è distinto non solo per il suo talento ma anche per la sua simpatia, diventando nel tempo un personaggio iconico e ironico, sempre pronto a divertirsi e divertire. Vessicchio a diretto i grandi nomi della musica italiana da Laura Pausini a Zucchero, passando per Eros Ramazzotti.

Beppe Vessicchio e il rapporto con la televisione

Come abbiamo detto però Beppe Vessicchio deve la sua fama televisiva alla sua collaborazione con Amici di Maria De Filippi, il talent show dedicato agli aspiranti cantanti e ballerini. Vessicchio con il suo talento e la professionalità ha tenuto a battesimo molti cantanti diventati poi artisti di successo. Con la sua esperienza, infatti, ha tirato fuori con grande maestria maieutica il talento degli allievi di Amici, regalando momenti musicali indimenticabili.

Con l’arrivo del Festival di Sanremo poi Beppe Vessicchio ha consacrato talento e fama riuscendo a divulgare la propria passione per la musica combinata a una grande ironia e predisposizione a mettersi in gioco anche fuori contesto. I suoi arrangiamenti musicali si sono distinti poi come qualcosa di originale ed emozionante all’interno della kermesse sanremese, passando alla storia.

Vessicchio e Amici: ecco la verità

Ma quali sono le reali motivazioni per cui Beppe Vessicchio ha lasciato Amici di Maria De Filippi? Come abbiamo detto qualcuno ha sospettato una lite fra il direttore d’orchestra e Queen Mary ma non si potrebbe essere più lontani dalla verità, tra i due c’è ancora un bellissimo rapporto e semplicemente nel programma, periodicamente, vengono fatti dei cambi di personale e non solo in questo ma anche in altri programmi televisivi. Per cui è tutto nella norma e non vi sono altre motivazioni.

Inoltre ha detto, “In un primo momento rimasi spaesato, senza equilibrio, ma dopo mi sono accorto che senza quel senso di ripetitività potevo fertilizzare la mia musica. E così ho ripreso in mano un pezzo che avevo cominciato a comporre da ragazzo, ho iniziato delle collaborazioni, magari meno stabili ma che mi danno tanta soddisfazione”.

Vessicchio per altro torna periodicamente nel programma di Maria De Filippi per svolgere il ruolo di giudice. Il direttore d’orchestra è stato poi richiamato dagli autori del programma ma ha detto no perché a quel punto viveva già da un po’ l’ebrezza della libera professione e seguiva diversi progetti, per cui ha preferito mantenere le collaborazioni sporadiche, che trovava più stimolanti piuttosto che ancorarsi a un solo programma.