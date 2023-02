Arriverà a giugno: Alena Seredova e il lietissimo annuncio | Gioia in arrivo

Di recente Alena Seredova ha condiviso un lieto annuncio coi suoi fan, spiegando che a giugno l’attende qualcosa di meraviglioso.

Ottime notizie per Alena Seredova, che di recente ha condiviso la sua felicità coi fan e i telespettatori. Ancora pochi mesi e poi accadrà qualcosa che le cambierà la vita: la showgirl non vede l’ora che arrivi giugno, e i suoi follower insieme a lei. Un annuncio davvero inaspettato il suo, che ha lasciato i fan a bocca aperta ma anche molto contenti per lei.

Nata a Praga, Seredova è entrata fin da subito nelle simpatie degli italiani per la sua simpatia e il suo talento. A quindici anni ha iniziato la carriera nel mondo della moda, partendo da Praga e arrivando fino in Grecia, per poi approdare a Milano quando aveva solo 17 anni. Per la sua bellezza si è classificata quarta a Miss Mondo 1998, dove ha rappresentato la Repubblica Ceca.

È stato grazie a Giorgio Panariello che è arrivata sugli schermi italiani, partecipando a Torno Sabato. Nel 2003 ha recitato nel film Ho visto le stelle! di Vincenzo Salemme, mentre l’anno dopo è stata nel cast di Christmas in Love di Neri Parenti. Nel 2005 ha collaborato con Domenica Sportiva, poi nel 2008 e nel 2009 ha avuto altre due esperienze come attrice nei film Un’estate al mare e Un’estate ai Caraibi, entrambi di Carlo Vanzina.

Alena Seredova: vita privata

Oltre alla sua carriera televisiva e cinematografica, di lei sappiamo che dal 2001 al 2005 ha frequentato l’attore e modello Edoardo Costa. Dal 2005 al 2014 invece ha avuto una relazione con Gianluigi Buffon, che ha sposato nel 2011. Il matrimonio si è concluso per via del tradimento del portiere, una brutta storia che però la showgirl ha saputo affrontare nel migliore dei modi.

Oggi l’ex modella è legata a Alessandro Nasi, col quale ha avuto una figlia nel 2020. I due si frequentano dal 2015 e la storia continua ad andare a gonfie vele, talmente tanto che finalmente è arrivato un meraviglioso quanto inaspettato annuncio.

Un annuncio inaspettato

È stata la stessa showgirl a dare la notizia ai suoi fan: a giugno lei e il compagno si sposeranno. Lo ha fatto rispondendo alla domanda di uno dei suoi follower, che appunto le chiedeva se e quando si sarebbero sposati: “A giugno” ha risposto lei, “perché prima ho qualche impegno di lavoro, poi quest’anno ci saranno gli esami di terza media di uno dei miei figli, perciò siamo impegnatissimi”.

Non si sa ancora nulla sui dettagli del matrimonio: la showgirl sta cercando di tenere tutto nascosto. Alessandra Grillo si occuperà della cerimonia: è stata la wedding planner per Fedez e Chiara Ferragni, quindi ci possiamo aspettare un evento meraviglioso. Alena Seredova sta già pensando a tutto!