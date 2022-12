Paura ad Amici: Maria De Filippi costretta ad intervenire tra i due | Pianti a non finire

Amici di Maria De Filippi è un programma cult della televisione italiana, fucina di tantissimi talenti nel ballo e nel canto. Molti ragazzi entrano nella scuola per migliorare e trovare un posto nel mondo del lavoro. La pressione è altissima e c’è chi ha ceduto ma ecco che arriva in soccorso Maria De Filippi.

Tanti ragazzi ogni anno provano ad entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi nella speranza di essere formati e seguiti dai grandi professori del talent e riuscire a fare della loro passione un lavoro. I ritmi nella scuola sono altissimi, tra lezioni, esami e prove gli alunni spesso cedono alla stanchezza convinti di non riuscire ad arrivare fino alla fine.

I concorrenti di Amici vivono a lungo nelle casette condividendo con i loro compagni un pezzo importante della loro vita. Inevitabilmente si creano delle simpatie ed antipatie che a loro volta possono generare gioia o malessere nel rispettivo percorso.

Negli ultimi tempi uno dei protagonisti di Amici ha passato davvero un bruttissimo periodo che gli ha fatto dubitare della sua presenza nel programma. Si tratta del pugliese Mattia Zenzola che da poco si è lasciato con Maddalena, altra alunna della trasmissione. I due sembrava avessero un feeling particolare ma qualcosa si è rotto lasciando Mattia completamente in preda allo sconforto.

Mattia Zenzola e l’addio a Maddalena

Tra Mattia Zenzola e Maddalena la relazione pare essere giunta definitivamente al termine. Tra i due alunni il rapporto si è incrinato e quello che se soffre maggiormente è sicuramente Mattia. Il ragazzo sta passando un periodo difficilissimo e la causa principale è l’addio con Maddalena. Ad intervenire per aiutale il ballerino ecco che è arrivata Maria De Filippi sempre pronta a tendere una mano ai giovani.

Un inconsolabile Mattia in casetta ha ascoltato con attenzione i consigli della conduttrice del programma che a sua volta gli ha spiegato come le incomprensioni esistono e che può succedere di lasciarsi, l’importante è avere sempre rispetto. Mattia non aveva mai provato una tale pena d’amore se non quando aveva quindici anni. Questo disagio è aumentato anche perché entrambi sono costretti a vedersi ed incontrarsi in casetta a causa delle regole del talent. “Vederla dalla mattina fin quando vado a dormire fa strano ed è pesante” ha confessato Mattia.

A queste parole Maria De Filippi ha risposto invitandolo a comunicare di più con Maddalena per capire meglio le ragioni della rottura. Mattia non si aspettava assolutamente che la ragazza potesse lasciarlo anche se era ben consapevole che tra di loro le cose non andavano bene.

“Mi ha detto che non prova più le cose che provava prima. Ma io penso che non può finire tutto così di botto, non ha senso”, ha continuato il ballerino tanto che ha avuto la necessità di confrontarsi con i suoi amici su questa sofferenza.

In soccorso grazie a Dio c’è stata Maria De Filippi che con la sua delicatezza è riuscita a dire le parole giuste al momento giusto.