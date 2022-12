Paolo Del Debbio si assenta e viene sostituito, “Cosa mi è successo”?. VIDEO

A Dritto e Rovescio, il talk del giovedì sera su Rete4 è capitata una cosa inaspettata per il pubblico, Paolo Del Debbio non si è presentato, al suo posto c’era Marcello Vinonuovo, anche lui giornalista di Mediaset che in passato aveva già sostituito Del Debbio. Ma cosa è successo questa volta? A spiegarcelo è lo stesso Del Debbio.

Il giornalista che ha sostituito Del Debbio, Marcello Vinonuovo ha 42 anni ed è Palermitano anche se è cresciuto nella città di Salerno dove ha lavorato per alcuni anni in diverse radio e riviste locali dopo la Laurea Filosofia all’Università Federico II di Napoli.

La sua carriera lo ha fatto approdare al gruppo Rcs Media Group prima di arrivare a Mediaset dove ha subito lavorato come inviato, dapprima per Studio Aperto e in seguito per il Tgcom24. Tra gli altri programmi ai quali ha preso parte ricordiamo anche Matrix e Quinta Colonna, quest’ultimo condotto appunto da Paolo Del Debbio che si affida spesso a lui quando ha bisogno di essere sostituito perché Vinonuovo non è nuovo a certe esperienze e il pubblico ormai lo conosce bene. Per questo motivo Mediaset ha deciso di puntare sul suo talento.

Paolo Del Debbio e l’influenza che lo ha bloccato

Non appena iniziata la puntata di Dritto e Rovescio Vinonuovo si è collegato con Paolo Del Debbio che ha subito voluto spiegare le ragioni della sua assenza, dovute a dei problemi di salute e tranquillizzando dunque gli ascoltatori. Il giornalista era bloccato dalla febbre. Marcello Vinonuovo ha detto: “Paolo Del Debbio purtroppo non sta bene, ma noi siamo subito in collegamento con lui”.

Ecco il saluto di Del Debbio che ha inviato un grande abbraccio al pubblico lasciando il timone per quella puntata a Vinonuovo:

“Ciao, un saluto a tutto il pubblico. Purtroppo proprio prima dell’ultima puntata mi sono beccato anche l’influenza, dopo il Covid a giugno. Comunque Marcello abbiamo fatto una bellissima stagione, dobbiamo ringraziare il nostro pubblico, perché veramente ci ha dato delle soddisfazioni grandissime da settembre ad ora. Mi dispiace di non essere lì a far gli auguri di Natale e buon Anno a tutti, ma li faccio da casa, perché la febbre purtroppo mi costringe a casa”.

Bentornati a una nuova puntata di #Drittoerovescio Il nostro Paolo Del Debbio è in collegamento da casa con l'influenza pic.twitter.com/k40HzMrEac — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) December 15, 2022

Paolo Del Debbio ha anche salutato il primo ospite di puntata, il governatore del Veneto Luca Zaia purtroppo anche lui influenzato: “La saluto! Mi spiace non intervistarla, ma la lascio in mani del mio giovane collega molto bravo e capace”. Quella di giovedì 15 dicembre è stata l’ultima puntata dell’anno prima del periodo natalizio. Dritto e Rovescio, infatti, riprenderà il 12 gennaio 2023 in prima serata.

Chissà che Marcello Vinonuovo non inizi molto presto una propria carriera in televisione, dato che ha saputo dimostrare un grande talento. Magari sarà presto scelto nella conduzione di un talk tutto suo. Staremo a vedere.