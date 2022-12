Vite al limite: quasi 400 kg, la storia scioccante dei fratelli Benji e David. Ecco come è andata a finire

Vite al Limite è il programma celebre che aiuta le persone obese a perdere peso. Sotto la guida del dottor Nowzaradan i pazienti affrontano un lungo periodo di duro lavoro e di convalescenza. La storia dei due fratelli Benjii e David ha sconvolto tutti ma vediamo com’è andata a finire.

Su Real Time da ormai tantissimi anni che Vite al Limite va in onda riscuotendo sempre un grandissimo successo. Le storie dei pazienti appassionano gli spettatori sempre ansiosi e curiosi di scoprire come il loro percorso di guarigione volgerà al termine.

Il dottor Nowzaradan grazie ai suoi consigli e frasi schiette e dirette è diventato un vero e proprio personaggio cult del piccolo schermo. Per merito delle sue direttive molte persone sono riuscite a perdere realmente peso e cambiare radicalmente la loro vita e le loro abitudini.

Di certo, non tutte le storie hanno un lieto fine e molti, infatti, non riescono neanche a raggiungere gli obiettivi prefissati per arrivare nelle condizioni fisiche necessarie all’operazione allo stomaco. Due protagonisti del programma Vite al Limite sono stati sicuramente Benji e David Bolton, entrambi entrati nello show con un peso record.

La storia dei fratelli Benji e David Bolton a Vite al Limite

E’ incredibile come i due fratelli Benji e David Bolton protagonisti di una delle puntate più interessanti del programma Vite al limite abbiano raccolto così tanto il plauso del pubblico. I due ragazzi ai tempi della trasmissione avevano 32 e 35 anni e vivevano a Houston in Texas.

Il dottor Nowzaradan gli ha presi subito sotto la sua ala spronandoli a modificare radicalmente il loro stile di vita. Benji e David hanno iniziato il programma mentre erano davvero in difficoltà e pesavano rispettivamente i 264 e 339 kg. Grazie all’aiuto del dottor Nowzaradan i due fratelli sono arrivati a pesare 165 e 164 kg fino a quota 99 e 175.

Nei dodici mesi di terapia hanno quindi raggiunto dei risultati sorprendenti per la gioia delle loro famiglie e delle loro compagne. Ma dopo la fine di Vite al Limite qual è stato il destino di Benji e David? Capita, spesso, infatti che giunti alla fine della trasmissione i pazienti riprendano le cattive abitudini e di conseguenza guadagnino peso.

Questa sorte, però, non riguarda Benjii e David che a quanto pare sono stati in grado di seguire una giusta alimentazione e di fare movimento. Proprio grazie ad un cambiamento radicale delle abitudini Benjii e David ora sono ancora in forma anche se il percorso può essere ricco di ostacoli e la tentazione ripresentarsi dietro l’angolo.