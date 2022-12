Cristiano Malgioglio “Vivo per miracolo…”, la drammatica malattia entrata nella sua vita

Il celebre cantante, autore e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio ha fatto delle confessioni molto private circa la sua salute svelando un male che l’ha sfortunatamente colpito un po’ di tempo fa.

Cristiano Malgioglio è un grandissimo cantante italiano che tutti hanno imparato ad amare per la sua simpatia ed onestà in televisione. L’uomo ha, infatti, partecipato a diversi programmi che hanno permesso al pubblico di conoscerlo più a fondo, come persona e meno in quanto artista.

La sua carriera è stata costernata da successi incredibili e Malgioglio è molto apprezzato dalla critica musicale per essere stato autore di alcuni dei testi più belli nostrani e delle cantanti più apprezzate in circolazione, come ad esempio la stessa Mina.

Ora, però, arrivano delle dichiarazioni da parte di Malgioglio davvero sconvolgenti che riguardano la sua vita personale ed un dolore che ancora adesso a distanza di qualche tempo lo accompagna. Malgioglio ha scoperto di avere un tumore alla pelle ma grazie ad una diagnosi precoce è riuscito a salvarsi.

“Grazie a una mappatura dei nei ho scoperto di avere un melanoma e oggi sono vivo per miracolo” ha ammesso Cristiano Malgioglio rassicurando tutti: “Non ho fatto chemio, sono stato preso in tempo”. Ma l’artista ha voluto mandare un messaggio molto profondo e ricco di speranza.

Il racconto e il messaggio di Cristiano Malgioglio

In seguito al racconto della sua malattia Malgioglio ha lanciato un messaggio di importanza per la prevenzione. Ecco cosa ha dichiarato: “Io pregherei tutti quelli che hanno dei nei ma che non ci fanno caso, di farsi la mappatura dei nei. Io me la sono cavata, ma potevo non accorgermene in tempo, sono stato molto fortunato. Per favore andate a farvi la mappatura. Questa è una testimonianza molto importante che non avevo mai fatto prima, ma mi sentivo di farla perché con questa mia dichiarazione posso salvare tantissime vite, come tu, professor Mercuri, hai salvato la mia vita”.

Cristiano Malgioglio spiega come sarebbe dovuto partire in Brasile per promuovere il suo singolo in uscita “Mi sono innamorato ma di tuo marito”. Una volta realizzato però qualcosa di strano sul corpo ha preferito andare subito a farsi controllare per poi scoprire di avere una malattia potenzialmente letale.

L’uomo ha rivelato: “Stavo per andare in Brasile a fare la promozione di ‘Mi sono innamorato di tuo marito quando, mettendo la crema dopo la doccia, ho visto un neo che non mi piaceva e sono andato subito a farlo vedere. Da poco è scomparso il mio amico Rossano Rubicondi che si è trascurato moltissimo”.

L’ultimo ricordo è per Rubicondi che purtroppo proprio a causa di questa sua trascuratezza è scomparso in circostanze difficili. Per Malgioglio la sorte è stata diversa anche se è sempre buona abitudine in seguito ad una scoperta del genere stare sempre sull’attenti.