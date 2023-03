Antonino Spinalbese non ha limiti: spese pazze per la sua donna | CLAMOROSO

Il gieffino ligure ha rivelato di non badare ai soldi quando c’è da spendere per il suo unico e vero amore.

Antonino Spinalbese è un parrucchiere proveniente dalla città di La Spezia, in Liguria, ed è diventato famoso nel mondo delle celebrità televisive perché ha avuto una breve storia d’amore con la conduttrice e showgirl argentina Belen Rodriguez. Ma, oltre a questo, i due hanno avuto anche una figlia, ovvero Luna Marì.

L’hair-stylist ligure non ha mai negato l’amore per sua figlia e, avendo preso la decisione di partecipare al Grande Fratello Vip, sta soffrendo molto la lontananza dalla sua piccola Luna Marì. Infatti, negli ultimi tempi Antonino non è stato molto bene di salute, tanto da far preoccupare i gieffini e il conduttore stesso, ovvero Alfonso Signorini.

Infatti, Wilma Goich ha così commentato la situazione di Spinalbese: “Per me Antonino uscirà perché non sta bene, lo vedo spento, ma non è giusto perché non lo vedo bene, dovrebbe curarsi e stare con sua figlia. Però, se lui sta bene, è giusto che stia qui, sia chiaro”. Quindi è palese che l’unico pensiero fisso nella mente e nel cuore del parrucchiere sia proprio sua figlia Luna Marì.

Antonino Spinalbese rivela il suo sogno più intimo

Il gieffino sembra non avere nessuna intenzione di intraprendere una relazione sentimentale con qualcuno e, infatti, ha rivelato: “Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina. Fuori mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia e un’altra donna.” Tuttavia, una piccola speranza risiede in lui, che ha detto: “Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta”.

Spinalbese ha anche svelato il suo sogno più segreto circa la famiglia: “Mi immaginavo che avrei creato la famiglia perfetta del ‘Mulino Bianco’… Mi immagino che vado in montagna, io, la bimba, poi ci sono i miei amici e stop! Mi vedo con mia figlia che cresce e cammina e non mi serve altro. Io pensavo tutt’altro nella mia vita, ma ho sempre sentito che sarei diventato padre, sul resto non pensavo che le cose sarebbero andate così”.

L’hair-stylist spezzino svela i segreti del suo portafogli

“Invece, da quel punto di vista, è andata diversamente. Nella mia testa, però, mi immaginavo già una figlia femmina. Quando adesso sto con mia figlia penso: ‘Ok, sono arrivato, ce l’ho’. Ed eccoci qui che sono rimasto da solo, senza la piccolina. Io senza mia figlia sono uno straccio e non valgo niente. Ho paura che si dimentichi di me”. Per fortuna, quindi, Antonino ha avuto la benedizione della sua amata figlia.

Una bimba molto coccolata dal padre, che ha dichiarato: “Quando vesto la bimba è come se vestissi me. Io per lei faccio gli outfit pazzeschi. Mamma mia, quei vestitini che belli! Quando vedi tutti quei vestitini bellissimi, poi dici in negozio: ‘Quant’è?’ e ti dicono: ‘1250 euro’. Ma come? Poi li butti dopo tre settimane. Io sapendo un sacco per i vestiti di mia figlia. Mi piace vestirla alla moda, sono sincero”. Antonino Spinalbese non bada a spese per la sua amata (piccola) donna.