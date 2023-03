Sweet Tooth 2, abbiamo il trailer e ci annuncia il futuro della serie post-apocalittica

Finalmente abbiamo un nuovo trailer della seconda attesissima stagione di Sweet Tooth, ecco cosa aspettarci.

Sweet Tooth è una serie post-apocalittica prodotta da Netflix e basata sui fumetti dark scritti e illustrati da Jeff Lemire, da poco abbiamo scopetto la data di uscita della seconda stagione, che ormai è alle porta e adesso abbiamo anche uno sguardo su quello che succederà. La storia racconta le gesta di Gus, interpretato da Christian Convery, un bambino ibrido mezzo uomo e mezzo cervo, che insieme al suo amico Jepperd, interpretato da Nonso Anozie, si vedono costretti a mettersi in marcia in questo mondo devastato da un’epidemia di massa dove quasi tutti gli umani sono morti contagiati e sono morti.

Alla fine della prima stagione Gus è stato catturato da un gruppo si sopravvissuti che si fa chiamare Ultimi Uomini, loro sono convinti che la causa di questa malattia sia dovuta proprio agli ibridi, che sono comparsi in concomitanza delle morti, questi antagonisti sono alla ricerca dei bambini ibridi per ucciderli nella speranza di trovare una cura. Dal nuovo video possiamo vedere quali sono state le conseguenze dopo la cattura del piccolo Gus anticipandoci quale potrebbe essere il futuro della trama, ci sono volti nuovi che fanno la loro comparsa, oltre a quelli già conosciuti.

Chi farà parte del cast della seconda stagione?

Insieme a Convery e Anozie, la seconda stagione della serie è interpretata anche da Adeel Akhtar nel ruolo del Dr. Singh, Stefania LaVie Owen nel ruolo di Bear, Dania Ramirez nel ruolo di Aimee Eden, Aliza Vellani nel ruolo di Rani Singh, Naledi Murray nel ruolo di Wendy, Neil Sandilands nel ruolo del Generale Abbot, Marlon Williams nel ruolo di Johnny Abbot, Christopher Sean Cooper Jr. nel ruolo di Teddy e Yonas Kibreab nel ruolo di Finn.

La scorsa settimana abbiamo anche scoperto la data di uscita ufficiale della seconda stagione di Sweet Tooth, arriverà su Netflix in un unica uscita il 27 aprile e sarà composta da 8 episodi per un piacevolissimo binge watching. Ma non è tutto, abbiamo anche la sinossi ufficiale:

Una nuova e letale ondata di Infetti si abbatte sugli esseri umani, quando Gus (Christian Convery) e un gruppo di ibridi sono prigionieri del Generale Abbot (Neil Sandilands) e degli Ultimi Uomini. Cercando di rafforzare il proprio potere attraverso la ricerca di una cura, Abbot si serve dei bambini per gli esperimenti del dottor Aditya Singh (Adeel Akhtar), il quale sta cercando di salvare la moglie malata Rani (Aliza Vellani). Al fine di proteggere i suoi amici, Gus accetta di aiutare il dottor Singh, dando inizio a un viaggio oscuro sulle sue origini nonché sul ruolo di sua madre Birdie (Amy Seimetz) negli eventi precedenti al Grande Crollo.

All’esterno delle riserve, Tommy Jepperd (Nonso Anozie) e Aimee Eden (Dania Ramirez) si alleano nel tentativo di liberare gli ibridi, un sodalizio messo alla prova dal momento in cui i segreti di Jepperd verranno alla luce. Le rivelazioni del passato rischiano di mettere a repentaglio le possibilità di redenzione nel presente, inoltre Gus e la sua famiglia si ritrovano sulla rotta di collisione con Abbot e con le forze malvagie intenzionate a spazzarli via definitivamente.

Quindi tutti sintonizzati perché Sweet Tooth 2 arriverà su Netflix il 27 aprile, siamo pronti alla nuova l’avventura.