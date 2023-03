Squid Game 2, il protagonista ci svela quando verrà girata la serie | Dichiarazione ufficiale

Finalmente nuove notizie per gli amanti di Squid Game, la seconda stagione è pianificata e le riprese inizieranno presto.

Sono già passati quasi due anni dall’arrivo di Squid Game, la serie sudcoreana di impronta battle royale nella quale 456 concorrenti devono affrontarsi in una serie di giochi per bambini per vincere un grande premio in denaro. Raccontata così sembra facile, ed è quello che hanno pensato anche le 456 persone indebitate che hanno deciso partecipare, ignare invece del fatto che perdere al gioco significava perdere la vita.

Squid Game è diventata una serie hit in poche settimane, collezionando milioni di visualizzazioni in tutto il mondo e rompendo alcuni record agli Emmy 2022: è stata la prima serie in lingua non inglese a ricevere più di due nomination, e l’attore che interpreta in protagonista, Lee Jung-jae, è diventato il primo attore sudcoreano a vincere un Emmy come miglior attore protagonista.

Lee Jung-jae rivela data e trama

Il protagonista Seong Gi-hun è interpretato da Lee Jung-jae, che oltre al già citato Emmy ha ricevuto apprezzamenti di critica diffusi per il suo lavoro in Squid Game. Jung-jae sarà protagonista anche della serie Disney The Acolyte, parte dell’universo di Star Wars, e l’anno scorso ha fatto il suo esordio alla regia cinematografica con The Hunt. L’attore si è pronunciato sul futuro di Squid Game, rassicurando i fan.

“Le riprese di Squid Game 2 inizieranno in estate e dureranno probabilmente dieci mesi”, ha dichiarato. “Anche alla prima stagione abbiamo lavorato per dieci mesi, ma ci furono dei ritardi per via del Covid-19. Considerando però che la Stagione 2 sarà più imponente, ci vorrà di più a realizzarla.”

Jung-jae ha anche accennato il tema principale della seconda stagione: “La trama della Stagione 2 ruoterà attorno alla vendetta, e la persona che gestiva i giochi della prima stagione era il personaggio di Lee Byung-hun (il Frontman, ndr), quindi pare che io e lui saremo le figure centrali di questa storia.”

Le tematiche di Squid Game

Squid Game è stata ideata, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, vincitore Emmy per la migliore regia con l’episodio pilota Un, due, tre, stella. Dong-hyuk ha creato la serie nel 2008 traendo ispirazione dalle proprie difficoltà economiche e dalla rigida separazione di classe presente in Corea del Sud. Appena due anni prima era stato distribuito Parasite di Bong Joon-ho, altra opera sudcoreana che metteva questa disparità sociale al centro (e altra opera a rompere dei record per le premiazioni agli Oscar 2020).

Come ha detto Jung-jae però, ora le carte sono state scoperte: Gi-hun è intenzionato a scoperchiare lo “Squid Game” ed affrontare Frontman. Possiamo quindi immaginarci che questa tematica classista prenderà una svolta rivoluzionaria, con gli sforzi di Gi-hun che saranno rappresentativi di una volontà ben chiara del popolo sudcoreano.

Non ci sono ancora ulteriori informazioni su Squid Game 2. Con le tempistiche descritte sopra ci aspettiamo una data di rilascio nella seconda metà del 2024.