Only Murders in the Building 3, una nuova immagine del dietro le quinte fa sognare i fan

La serie tv di successo Only Murders in the Building non smette di stupire il suo affezionato pubblico omicidio dopo omicidio.

La seconda stagione di Only Murders in the Building è terminato con la comparsa di una grande star, Paul Rudd che in seguito abbiamo scoperto sarebbe entrato ufficialmente nel cast della terza stagione, come se questo non fosse già un colpaccio, durante la produzione è stato annunciato con grande gioia e sorpresa di tutti che al cast stellare si sarebbe aggiunta la regina Meryl Streep. Adesso il nostro cuore potrebbe non reggere più, le ultime immagini pubblicate fanno sognare i fan e per Selena Gomez sta per succedere qualcosa di grande… o forse no.

È stato proprio uno dei co-protagonisti, Steve Martin, a pubblicare le immagini del dietro le quinte in cui vediamo la Gomez con un vestito che non lascia spazio a dubbi, una meravigliosa sposa in abito bianco da far sognare, nelle foto la si vede a fianco anche all’altro membro del trio, Martin Short, tutti loro sono estremamente eleganti.

Anche se la foto in sé non ci racconta nulla della trama che andrà a delineare la prossima stagione di Only Murders in the Building, a quanto pare Charles e Mabel dovranno risolvere il prossimo mistero in incognito e, sebbene i matrimoni siano un ottimo scenario da utilizzare per creare situazioni divertenti, è davvero impossibile immaginare quale potrebbe essere la ragione di tutto questo e come arriveranno a risolvere il misterioso omicidio.

Cosa possiamo aspettarci da Only Murders in the Building 3?

La seconda stagione, come detto sopra, si è chiusa su un nuovo omicidio, quello di Rudd nei panni di Ben Glenroy, l’uomo si trovava sul palco per recitare insieme a Charles, anche se pochi minuti prima tra i due era scoppiata una brutta litigata. Questo ha gettato molti sospetti proprio su di lui, quello che sappiamo è che infatti la prossima stagione dovrebbe riprendere proprio l’indomani della terribile serata.

Il co-creatore John Hoffman della serie ha rivelato che il personaggio di Rudd è una palese causa per le prossime grandi domande che si andranno a comporre durante lo svolgimento della storia dove, come di consueto non mancheranno imprevedibili colpi di scena. Un teaser da poco rilasciato ha mostrato un assaggio del ruolo di Meryl Streep, sarà un piacere per gli occhi vederla interagire con questo gruppo di matti.

Chi troviamo nel cast e quando esce la terza stagione?

Accanto a Martin, Short e la Gomez, la serie vanta anche la presenza di Amy Ryan nel ruolo di Jan Bellows, l’ex interesse amoroso di Charles, Jane Lynch nel ruolo di Sazz Pataki, Andrea Martin, Tina Fey, Ryan Broussard, Jayne Houdyshell, solo per citarne alcuni. Tra i nuovi ingressi, oltre alle star Rudd e Streep di cui abbiamo appena parlato, arriveranno anche attori come Ashley Park, star di Emily in Paris, e Jesse Williams, che non ha bisogno di presentazioni, direttamente da Grey’s Anatomy.

Le prime due stagioni di Only Murders in the Building si possono trovare attualmente su Disney+ e anche la terza approderà qui, a oggi non abbiamo ancora una data di uscita certa, ma possiamo aspettarci che la messa in onda sia nel periodo estivo, probabilmente con la solita formula di una puntata a settimana. Restate sintonizzati per saperne di più.