John Wick: dopo anni di quiete l’Uomo Nero è pronto a tornare. Recensione

L’inizio della storia di un ex assassino obbligato a impugnare le armi per l’ennesima volta

John Wick è un film uscito nel 2014 ed è il primo di una trilogia (per il momento) di genere azione/thriller: è la storia di un ex omicida temuto da tutti, compresi i suoi colleghi, ma che da un po’ di tempo si era ritirato.

La pellicola racconta le vicende di John Wick, interpretato da Keanu Reeves (noto attore per film come “Point Break” e la saga di “Matrix”), un ex killer che da circa 5 anni aveva riposto le armi per sposarsi e cercare di vivere una vita tranquilla. Purtroppo, sua moglie si ammala e muore, lasciandolo così solo e avvilito.

Tuttavia, poco dopo il suo funerale, John riceve l’ultimo dono da parte di sua moglie: un cucciolo; in questo modo l’uomo ha ancora qualcuno da poter amare. La quiete, però, non dura molto: infatti, mentre John sta facendo benzina, la sua Mustang del ’69 viene notata da un ragazzo che vuole comprarla.

Wick rifiuta l’offerta e lascia il benzinaio, ma la notte stessa il ragazzo e i suoi amici irrompono a casa sua, gliela distruggono, lo picchiano, gli ammazzano il cane e gli rubano l’auto. Questi, dopo aver ripreso i sensi e seppellito la sua cagnolina, decide di vendicarsi: scopre che il ragazzo che gli ha spezzato la sua fragile tranquillità è Yosef Tarasov (Alfie Allen, famoso per la serie tv “Il Trono di Spade”), figlio del capo della mafia russa Viggo Tarasov (Michael Nyqvist, è stato un noto attore per film come “Uomini che odiano le donne” e “Mission: Impossible-Protocollo fantasma”).

Quando Viggo viene a sapere che John ha ripreso il suo lavoro solamente per uccidere suo figlio, cerca in tutti i modi di proteggerlo, sapendo però che è tutto inutile perché lui sa che John Wick è inarrestabile, soprannominato, infatti, da lui stesso “Uomo Nero”. Il mondo degli assassini entra in subbuglio quando comprende che Wick è tornato in azione.

Viggo propone a Marcus (Willem Dafoe, attore di fama per film come “The Aviator” e “Assassinio sull’Orient Express”) di uccidere John per 2 milioni di dollari e questi accetta. In realtà, Marcus accoglie la richiesta di Viggo solamente per proteggere John da chi lo vuole seriamente eliminare. Alla fine, dopo numerosi scontri, John Wick riesce a ottenere la sua vendetta, eliminando tutte le persone che gli hanno causato dolore, scegliendo di prendersi cura di un nuovo cucciolo trovato da un veterinario (dove si era recato per curarsi le sue molteplici ferite).

Il film è diretto da Chad Stahelski, regista noto per i film “John Wick” ma soprattutto per i suoi lavori da stuntman. La produzione appartiene alla Lions Gate Entertainment e Summit Entertainment, mentre la sceneggiatura è di Derek Kolstad, famoso anche per film come “One in the Chamber” e “The Package”.

John Wick si classifica come film d’azione e thriller grazie alla trama e alle sequenze di scontri armati o a mani nude. L’elemento che spesso accomuna questo genere di film è la vendetta (sia essa personale o per terze parti). In questo caso abbiamo l’amore che ha scatenato la violenza e la volontà di rivincita nell’animo del protagonista che si è visto derubato, in poco tempo, da tutti i suoi affetti, da sua moglie al suo ultimo dono per lui.

Questo tipo di film appassiona il pubblico perché è ricco di azione, inganni, drammaticità e violenza (il tutto accompagnato da colonne sonore adatte alle varie situazioni) ma ritroviamo anche questo sentimento d’amore che fa da sfondo a tutte le azioni compiute da John. Il finale poteva essere autoconclusivo, ovvero senza il bisogno di continuare la storia in altri film, ma vedremo poi come si svilupperà.

Se vi appassionano le storie drammatiche con ricerca di vendetta e finali più o meno lieti, se amate le atmosfere cupe e le scene d’azione scandite da scontri verosimili, allora vi consiglio di prendere parte alle avventure di John Wick: l’assassino per eccellenza. Inoltre, Keanu Reeves riesce sempre a dare ai suoi personaggi quell’aria drammatica, furiosa ma allo stesso tempo composta, tipica dei paesi del Sol Levante.