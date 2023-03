John Wick 5, potrebbe esistere questa possibilità | Parla il regista Chad Stahelski

Dopo il finale shock di John Wick 4 non ci si aspetterebbe un quinto capitolo, ma Chad Stahelski ci mette una pulce nell’orecchio.

Se parliamo di franchise fortunati, John Wick è probabilmente sull’Olimpo insieme alle varie saghe cinematografiche che hanno fatto la storia. Dopo 9 anni e quattro film John Wick è arrivato ad una apparente conclusione con un finale piuttosto inequivocabile (allerta spoiler). Wick è morto dopo aver spezzato il dominio della Gran Tavola ed è stato seppellito da Winston Scott vicino alla sua defunta moglie.

Il finale è stato piuttosto inaspettato per molti anche a causa delle indiscrezioni che circolavano durante la produzione del film, ovvero che un quinto film di John Wick sarebbe stato realizzato subito a seguito del quarto. Nonostante la successiva smentita, non era facile pensare che il personaggio principale che da il nome alla serie sarebbe uscito di scena, rendendo John Wick 5 quasi irrealizzabile. Ma è davvero tale? Il regista della saga, Chad Stahelski, si è pronunciato circa il futuro di John Wick.

John Wick 5 si farà?

Stahelski ha parlato così: “Sono super grato dell’opportunità e se questa dovesse diventare realtà in futuro… ma per ora non so cosa John Wick 5 sarebbe. Ho pensieri ed idee, pezzi di materiale, ma credo di avere bisogno di tempo per respirare”. C’è quindi qualcosa nell’aria, ma nulla di concreto. “Quando lo guardo vedo solo i miei errori e le mie mancanze“, aggiunge, ponendo molta enfasi sul processo di miglioramento che lui ed il suo team hanno cercato di infondere alla saga, film dopo film. Conclude dicendo: “Abbiamo cercato di non commettere due volte gli stessi errori, di migliorare e di provare soluzioni nuove ed interessanti.”

C’è dunque possibilità per John Wick 5, ma solo se Stahelski penserà di poter fare qualcosa di diverso e migliore – o evoluto, come dice lui stesso – rispetto al passato. Anche Keanu Reeves si è dichiarato disposto a tornare nei panni di Baba Jaga ma anche in questo con una condizione, ovvero che Chad Stahelski sia colui che siederà sulla sedia del regista. L’ex stuntman ha dato vita a questo franchise e un John Wick senza di lui sarebbe senz’altro diverso.

Altri progetti per il mondo di John Wick

La messa in standby di John Wick 5 non significa che l’intero mondo narrativo dell’assassino si fermerà. Al contrario, si stanno avvicendando tanti progetti che ne amplieranno la narrazione e che, a volte, includeranno uno o più personaggi della saga madre, compreso John Wick stesso. Quest’ultimo caso è quello di Ballerina, il film in arrivo nel 2024 con Ana de Armas nei panni di Rooney, la ballerina che in John Wick 3 – Parabellum era interpretata da Unity Phelan e che nella pellicola a lei dedicata cercherà vendetta contro gli assassini della sua famiglia. Qui rivedremo appunto Keanu Reeves, Ian McShane e Lance Reddick.

Altro progetto spin-off è la serie prequel The Continental, prevista per fine 2023, che narrerà la vita del giovane Winston Scott – che sarà interpretato da Colin Woodell – e di come costui istituirà l’Hotel Continental e la sua funzione nella malavita criminale. Anche senza Baba Jaga avremo quindi ancora da divertirci.