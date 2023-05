Serie TV Loki 2, confermata la data di uscita e non solo, un altro show in arrivo! Di Elisa Sirtori - 11

I Marvel Studio hanno fatto due grandi annunci, la data di uscita di Loki 2 e quella dello spin-off di Hawkeye, ovvero Echo.

Negli ultimi tempi la produzione Marvel per le serie tv in uscita si Disney+ è stata davvero massiccia, con il 2023 ha deciso di tirare il freno a mano in modo da poter dedicare il giusto tempo a ogni nuovo progetto, per adesso, infatti, conoscevamo solo la data di uscita di Secret Invasion a giugno con la consapevolezza che ne sarebbero arrivati altri tre.

Dopo i primi tentennamenti che lasciavano i fan a bocca asciutta rispetto agli altri progetti in cantiere, che sono Loki, Echo e Ironheart, adesso abbiamo la conferma delle uscite per il 2023 dei primi due citati, ecco dunque quando arriveranno sui nostri schermi.

La seconda attesissima stagione di Loki ha avuto una finestra di uscita fissata per il 6 ottobre 2023 considerando sempre la formula di un episodio a settimana, grande novità invece per quanto riguarda Echo che debutterà il 29 novembre con tutti gli episodi in una volta sola.

Questa disposizione delle uscite non è assolutamente casuale, ma è strategicamente studiata per coprire tutta la metà dell’anno partendo con Secret Invasion in partenza il 21 giugno rilasciando un episodio a settimana fino alla fine di luglio, proseguendo con Loki 2, proto a debuttare il 6 ottobre con una durata che coprirà tutto il mese fino all’inizio di novembre tornando al venerdì come di prassi invece che al mercoledì, per poi concludere l’anno in bellezza con Echo con la sua uscita tutta d’un fiato il 29 novembre.

Come si collocano le date di uscita di Loki 2 ed Echo nella Fase 5 del MCU

Adesso abbiamo un quadro completo di quello che sarà il progetto Marvel per quest’anno, in questo momento al cinema c’è Guardiani della Galassia Vol. 3 che sta avendo un successo strepitoso sia al botteghino, sia come critica, il film rimarrà l’unica uscita Marvel prima dell’arrivo della serie Secret Invasion a giugno.

Quando uscirà la serie dedicata a Nick Fury saranno passato otto mesi dall’ultima uscita di una serie tv Marvel su Disney+, di conseguenza, sapere già che in coda c’è Loki è una garanzia per i fan che non dovranno rimanere appesi al nulla.

L’uscita di Loki potrebbe essere un problema per la Marvel

Per quanto i calcoli siano stati fatti ovviamente a tavolino per far incastrare tutte le varie uscite, c’è un piccolo gap rispetto alla seconda stagione di Loki, avendo la programmazione in partenza per il 6 ottobre e proseguendo settimanalmente con un episodio a settimana per ogni venerdì, vuol dire che l’ultimo episodio verrà rilasciato il 10 novembre 2023, esattamente lo stesso giorno dell’uscita nei cinema di The Marvels in America. (In Italia uscirà l’8 novembre).

Quello che ancora non sappiamo, ma che potrebbe rivelarsi una quasi certezza è che la stagione di Loki avrà un uscita con due episodi così da portare il finale in anticipo di una settimana rispetto all’uscita di The Marvels nei cinema e non andare in competizione tra loro.

Per quanto riguarda i cambiamenti di Echo

Echo in questo momento sembra essere l’ultimo progetto della Marvel per il 2023, una scelta diversa dal solito è stata quella di optare per un’unica uscita con tutti gli episodi così da permettere al pubblico di sperimentare un modo diverso di fruire dei contenuti Marvel Studios, ovviamente sono previsti binge streaming e questo porterà a non avere una copertura totale fino alla fine dell’anno.

Però, potrebbe cambiare drasticamente la scelta della Marvel di come ha fatto uscire i suoi contenuti fino a oggi, soprattutto rispetto a quella che sarà l’accoglienza del pubblico, il risultato potrebbe essere un 2024 completamente diverso dagli anni precedenti, inoltre Echo segna il ritorno di Alaqua Cox nel MCU come Maya Lopez dopo due anni. Insomma si prospettano mesi pieni per i fan Marvel.