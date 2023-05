Serie TV Il paradiso delle signore: è nato l’amore sul set | La coppia fa impazzire i fan Di Marina Drai - 10

Anche se la settima stagione si è conclusa, Il paradiso delle signore continua a far parlare il gossip dopo rivelazioni scottanti.

Il paradiso delle signore si è concluso lo scorso 5 maggio con un finale che ha lasciato i telespettatori a bocca aperta. I fan non sono stati molto contenti di come è andata a finire la settima stagione. Un esempio è stato l’addio della Contessa Adelaide, l’ennesimo che, secondo i fan, sta rendendo la serie un po’ troppo ripetitiva.

Stefania invece si è trasferita in America definitivamente, dove ha rincontrato Federico e poi anche Gloria, fuggita dall’Italia per sfuggire ai suoi sentimenti nei confronti di Ezio. Ancora una volta, fughe e addii che sanno di sentito e risentito.

Fortunatamente la serie continuerà ad avere seguito ed è stata comunque un successone, forte anche dei bei legami che si sono creati sul set tra gli attori. Elvira Camarrone, interprete di Clara Boscolo, durante un’intervista ha rivelato infatti di essersi subito sentita accettata dai colleghi. “Inizialmente avevo un po’ paura. Quando si arriva in un gruppo che è consolidato ed avviato, il timore è sempre quello di avere la sensazione di essere l’ultima arrivata” ha spiegato.

“Ma, devo dire la verità, non l’ho più provata dalla prima scena, dal mio istante. Quando ho messo piede negli studi televisivi, c’è stato quel senso di accoglienza ed inclusione che è raro su un set. Sono stati 8 mesi fantastici, non c’è competizione, ma voglia di darsi una mano, di fare scene insieme e bene”.

Un paradiso anche per gli uomini

Dopo il finale della settima stagione si parla già di ciò che potrebbe accadere nella prossima. L’ottava stagione è prevista per settembre e a breve gli attori torneranno sul set per girare le puntate e regalare agli spettatori nuovi colpi di scena. Stanno già girando le prime indiscrezioni su cosa accadrà, e una di queste vuole una rivoluzione non solo nei contenuti, ma anche nel titolo.

Secondo alcune voci, infatti, Il paradiso delle signore potrebbe diventare anche dei signori, visto che di recente, nelle ultime puntate, è stata introdotta anche una linea di abbigliamento maschile. “Sta succedendo come nella prima stagione, a un certo punto si è aperto anche all’abbigliamento maschile” scrive qualche fan, suggerendo la possibilità che anche il titolo possa cambiare in virtù di questo.

Il paradiso delle signore: nasce l’amore sul set

Ciò che però interessa davvero al pubblico in questo momento è il presunto flirt tra Christian Roberto, volto di Francesco Rizzo, ed Elvira Camarrone. “Ci conosciamo da anni, fin dai provini del film ‘Sulla stessa onda’. Tra di noi si è creato un bel feeling: sembrava ci conoscerci da sempre” ha rivelato Christian.

“Abbiamo molte cose in comune, condividiamo gli stessi interessi, siamo contenti di esserci ritrovati di nuovo sullo stesso set, e chissà… Tutto può accadere” ha affermato, lasciando aperta la possibilità che tra i due ci sia effettivamente qualcosa di più di una semplice amicizia. I fan hanno già gli occhi a cuore.