Mr. Rain, grave problema di salute per lui: ha corso un grosso rischio | Come sta adesso

Sul palco di Sanremo è tornato Mr. Rain con la sua canzone Due altalene. Purtroppo ha visto l’oscurità: la tremenda malattia.

Anche la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo è giunta a conclusione, quest’anno tra rumorose discussioni riguardo l’esito finale. Dei trenta partecipanti in gara solo uno può arrivare al primo posto, e la delusione o entusiasmo dei fan non è altro che un sintomo della grande passione per la musica che il Festival riesce a smuovere.

Fra i tanti concorrenti in gara troviamo anche Mr. Rain, che l’anno scorso registrò un fenomenale terzo posto al suo esordio nella kermesse con il brano Supereroi. Ad Amadeus deve piacere molto lo stile del rapper lombardo, ed ecco la seconda partecipazione al secondo anno consecutivo, stavolta con il brano Due altalene.

Mr. Rain si è piazzato diciassettesimo nella classifica generale, attirando lo 0,7% del televoto nella serata finale, e non riuscendo quindi ad eguagliare o addirittura superare il podio conquistato nel 2023. Due altalene, che parla di un rapporto che trascende qualsiasi difficoltà, ha attirato meno le attenzioni del pubblico rispetto alla proposta dell’anno scorso.

Ma Mr. Rain ha dovuto affrontare anche altre tremende difficoltà oltre al piazzamento non proprio eccelso. Due mali devastanti, sia nel corpo che nella mente, lo hanno relegato in un momento buio e difficile da superare. Mr. Rain ha parlato di questo periodo nero, delle cause e delle conseguenze.

Come nasce “Mr. Rain”

Mr. Rain è lo pseudonimo di Mattia Balardi, classe 1991 ed originario di Desenzano del Garda. Il sedicenne Mattia si avvicina alla musica e alla scrittura per esorcizzare dei sentimenti oscuri interni, finendo per appassionarsi proprio al rap. Da lì l’incontro con uno dei re di questo genere, Eminem, che l’ha segnato sia in positivo che in negativo.

Eminem ha definito il suo stile e la sua crescita come musicista, ma l’ha anche fuorviato a livello di carattere. Ancora giovane all’epoca dei fatti, Mr. Rain ha raccontato di aver cominciato a fare uso di droghe per somigliare di più al suo idolo.

Il male incurabile di Mr. Rain

Ma le sfide per Mr. Rain non erano finite. Un secondo male, per certi versi più subdolo della droga, si è insinuato nella sua vita appena prima della pandemia Covid. Mr. Rain ha detto di aver sofferto di depressione ed essersi chiuso completamente in sé stesso, rifiutando l’aiuto di famiglia, amici o professionisti.

La sua risalita la deve in primis alla sua ragazza, che gli è rimasta accanto attraverso tutte queste difficoltà. Ora Mr. Rain si è prefisso l’obiettivo di essere un esempio positivo per tutti i ragazzi e bambini che possono ascoltarlo e prenderlo come punto di riferimento, in modo che nessuno debba vivere ciò che ha vissuto lui.