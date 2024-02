Forno, come pulire il doppio vetro senza impazzire: il trucchetto dei ristoranti | Sempre splendente

Il doppio vetro del forno è sempre un incubo da pulire e rimane quasi ogni volta sporco perché non si sa come fare.

Uno degli elettrodomestici più utilizzati in cucina è il forno, grazie al quale possiamo preparare diversi tipi di pietanze in modo facile, salutare e veloce. Tuttavia, dal momento che lo utilizziamo spesso, il forno finisce per sporcarsi con molta più frequenza rispetto ad altri elettrodomestici. La sua pulizia è particolarmente insidiosa e complicata.

Molto italiani non sanno nemmeno come pulire il forno e il suo doppio vetro temendo che possano usare dei prodotti chimici ed altamente tossici per l’uomo che, una volta acceso il forno, emettono fumo e cattivi odori. Inoltre, proprio pulire il doppio vetro del forno è un compito arduo, faticoso e dispendioso, sia di energie che di soldi.

Per fortuna, però, possiamo attingere alle conoscenze di chi, per lavoro, usa il forno ogni singolo giorno e sa bene come pulirlo al meglio senza andare ad intossicare i piatti che vi ci cucina al suo interno. Ascoltando, quindi, i consigli dei cuochi possiamo scoprire che per pulire il forno e il suo doppio vetro possiamo utilizzare delle sostanze naturali e facilmente reperibili.

Questo rimedio casalingo, che di sicuro è stato tramandato dalle nonne, ci permette di risparmiare un mucchio di soldi e di tempo perché andiamo ad usare prodotti che tutti abbiamo in casa e che si possono comprare per pochi euro. Inoltre, il processo per usarli richiede poco tempo e poca fatica e garantisce un risultato eccellente.

Cosa serve per pulire il doppio vetro del forno

Quando cuciniamo usando il forno, dopo diverso tempo il suo doppio vetro finisce con lo sporcarsi. Questo ci impedisce di vedere l’andamento della cottura delle pietanze al suo interno costringendoci ad aprire il forno e sprecando il calore che si accumula al suo interno per cuocere più in fretta. Se, invece, abbiamo sempre il doppio vetro pulito possiamo vedere facilmente le cose al suo interno.

Per garantirci una pulizia splendente e salutare del doppio vetro del nostro forno possiamo utilizzare prodotti facilmente reperibili ad un costo minimo. Il rimedio fai-da-te per pulire il doppio vetro del forno richiede l’uso di acqua, bicarbonato e aceto bianco. Questi tre ingredienti sono i nostri migliori alleati per questa missione.

Come pulire il doppio vetro del forno

Dopo che ci siamo procurati acqua bicarbonato e aceto bianco dobbiamo prendere un recipiente e versarci dentro acqua e bicarbonato per creare un composto più o meno liquido. Questo composto lo dobbiamo stendere su tutto il doppio vetro con un panno e lasciarlo agire per circa 15/20 minuti al massimo. Trascorso il tempo necessario andiamo a rimuovere il composto con una spugna, eliminando tutte le incrostazioni più difficili presenti sul doppio vetro del forno.

Finito questo passaggio, passiamo tutta la superfice con l’aceto bianco e lasciamo agire per 15/20 minuti. Infine, sciacquiamo il doppio vetro con un panno in microfibra bagnato d’acqua, asciughiamo con un panno morbido e il gioco è fatto. Un semplice rimedio fai-da-te per avere un forno pulito in modo perfetto.