Gianna Nannini, l’incidente è gravissimo: corsa in ospedale dopo l’urlo terrificante | Purtroppo le ha perse

Un tremendo incidente per Gianna Nannini, l’urlo terrificante e la corsa in ospedale, dopo la partecipazione a Sanremo una storia terribile.

Il settantaquattresimo Festival della canzone italiana si è concluso sabato 10 febbraio e nella serata di venerdì il pubblico ha potuto godere dei duetti eseguiti dai cantanti in gara con altrettanti colleghi famosi e amati. Tra i vari ospiti abbiamo avuto il piacere di rivedere e risentire dal vivo un’artista che ha costruito parte della storia della musica italiana.

Stiamo parlando di Gianna Nannini e del duetto eseguito assieme alla cantante in gara Rose Villain. Le due artiste si sono esibite in un medley di tre brani della cantautrice toscana infiammando il pubblico e facendolo saltare dalle sedie per cantare assieme a loro. Le canzoni intonate sono state Scandalo, Meravigliosa creatura e Sei nell’anima che hanno coinvolto il pubblico a teatro e a casa.

Il pubblico non vedeva la Nannini da qualche tempo e l’averla risentita dal vivo è stata una sorpresa accolta molto bene. Purtroppo, però, non sono tutte gioie quelle vissute dall’artista nata a Siena. Infatti, Gianna ha dovuto subire un’operazione urgente dopo essere incappata in un incidente gravissimo dove ha perso qualcosa ha lei molto caro.

Un tremendo incidente ha investito l’esistenza della Nannini tanto da mettere in dubbio il suo futuro da cantante. Un episodio tragico marchiato a fuoco dal suo urlo atroce che ancora riecheggia nelle orecchie della donna. Quel giorno Gianna ha perso degli elementi fondamentali per la sua carriera.

L’incidente terribile della cantante

Questo tragico evento della vita di Gianna Nannini è accaduto quando era ancora una giovane ragazza di 17 anni. All’epoca aveva deciso di voler imparare un lavoro ed è stata assunta in un’azienda dove doveva fare ricciarelli. Tuttavia, durante un comune giorno di lavoro è accaduto l’impensabile: un incidente che avrebbe potuto distruggere la sua vita.

La Nannini, infatti, durante la preparazione di una nuova ricetta si è ferita gravemente le mani lasciando nella macchina per i ricciarelli due falangi delle sue dita, più precisamente quelle del medio e dell’anulare della mano sinistra. Non appena percepito il dolore immane, Gianna ha urlato talmente forte da intaccare persino il suo tono di voce per sempre. Per questo motivo la cantante ha la voce rauca.

Risorgere dalle ceneri

Purtroppo, non sono riusciti a riattaccare le falangi alla mano sinistra della Nannini e questo ha comportato una sua prima bocciatura all’esame di pianoforte al conservatorio. Tuttavia, Gianna ha sempre avuto un carattere forte e determinato e, dopo essersi avvalsa dell’uso di protesi in plastica, ha ridato l’esame e l’ha passato.

L’incidente in azienda le stava per rovinare il suo futuro da cantante ma adesso la Nannini è amata soprattutto per questa sua voce roca nata da un episodio tragico e devastante. La donna è stata in grado di risorgere dalle proprie ceneri come una fenice e di potersi costruire il suo angolo di vita felice. Adesso Gianna Nannini vive a Londra con sua figlia Penelope (nata nel 2010 dopo averla aspettata tanto) la moglie Carla.