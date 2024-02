Pensioni dimezzate, nuova stangata per chi rientra in queste categorie: non riescono a vivere | Si rischia il tracollo

Arriva una nuova pesantissima mazzata per tutti i pensionati che rientrano in queste categoria, pensioni abbassate se non dimezzate. Non riescono più a viverci.

L’Italia affronta una crisi pensionistica senza precedenti, e i pensionati stanno per ricevere una nuova mazzata che potrebbe compromettere seriamente la loro qualità di vita. Le pensioni, già soggette a pressioni economiche crescenti, si trovano ora sull’orlo di una diminuzione significativa, mettendo a dura prova la sopravvivenza finanziaria di coloro che dipendono da queste entrate.

Le spese quotidiane, in costante aumento, stanno spingendo i pensionati verso la disperazione, portandoli alla canna del gas finanziario. La situazione pensionistica in Italia è già critica. I pensionati, spesso costretti a far fronte a spese mediche crescenti, affitti sempre più onerosi e l’aumento generale del costo della vita, si trovano in una situazione di vulnerabilità finanziaria.

Molti di loro si affidano esclusivamente alle pensioni per soddisfare le loro esigenze quotidiane, e qualsiasi riduzione potrebbe significare il crollo della loro sicurezza finanziaria. Le spese quotidiane in Italia sono diventate un peso insostenibile per molti pensionati.

I costi energetici, alimentari e sanitari stanno aumentando in modo esponenziale, mentre le pensioni rimangono statiche o, peggio ancora, rischiano di subire una drastica riduzione. Questa situazione mette a rischio il benessere degli anziani cittadini, che si trovano ad affrontare scelte difficili tra pagare le bollette e assicurarsi i beni di prima necessità.

Pensioni in Italia nel 2024

Stando ai recenti dati rilasciati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), il panorama delle pensioni in Italia nel 2022 è stato caratterizzato da un totale di 17,7 milioni di pensioni erogate. Queste si suddividono principalmente in due categorie: il 77,2% di natura previdenziale e il 22,8% di natura assistenziale. Tuttavia, l’analisi di questi numeri suggerisce un futuro incerto per le attese riforme pensionistiche nel 2024.

Le prospettive economiche poco rosee dell’Italia rendono difficile l’attuazione della tanto attesa riforma delle pensioni. L’economia in declino avrà un impatto negativo sui conti pubblici, limitando ulteriormente le risorse disponibili per la legge di Bilancio e, di conseguenza, per le riforme pensionistiche. Questa situazione si aggrava considerando che i conti pubblici erano già precari, generando delusione tra i principali sindacati, che criticano le promesse non mantenute da parte del Governo. L’inflazione, inoltre, ha contribuito a sfoltire ulteriormente le casse dello stato, limitando la disponibilità di risorse per la previdenza e le pensioni a circa 13 miliardi di euro. Questa cifra rappresenta solo la metà di quanto inizialmente previsto per la manovra economica.

Proroghe e Modifiche

Le sperate novità nel panorama pensionistico sembrano essere assenti. La Legge Fornero, nota anche come Quota 41, che consente il pensionamento a 67 anni, rimarrà invariata. Altre proroghe includono la Quota 103, permettendo il pensionamento anticipato di 5 anni solo per coloro che hanno versato 41 anni di contributi. L’Ape sociale vedrà una proroga fino alla fine del 2024, con una piccola estensione ad altre categorie di lavoratori, come quelli che svolgono attività gravose. L’Opzione Donna sarà anch’essa prorogata, ma con la prospettiva di eliminare alcune restrizioni, sebbene il ripristino delle opzioni precedenti richieda un notevole stanziamento di fondi (circa 50 milioni di euro).

Sorge l’ipotesi di una possibile differenziazione delle pensioni in base all’età, riflettendo sull’aspettativa di vita di ciascuna regione italiana. Ad esempio, gli abitanti delle Marche, con un’aspettativa di vita di 18 anni oltre i 67, potrebbero ricevere trattamenti pensionistici diversi rispetto a quelli della Sicilia, con un’aspettativa di vita di 17 anni oltre i 67. Un’altra prospettiva interessante potrebbe essere l’introduzione della pensione part-time, già una realtà in alcuni paesi europei. Questo modello consentirebbe una transizione graduale verso la pensione, riducendo progressivamente le ore di lavoro per un periodo di due o tre anni. Durante questo periodo, i lavoratori riceverebbero un compenso diviso equamente tra stipendio e pensione, generando un impatto positivo sulle risorse statali.