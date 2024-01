Pulizia forno, il trucchetto che usa anche Benedetta Rossi: nessuna fatica | Spendi 1€

Ecco come pulire il forno senza fare fatica e spendendo solo 1€, lo fa anche Benedetta Rossi che di forno se ne intende.

Quando si fanno le pulizie in casa ci sono delle cose che proprio non ci va di pulire; una di queste è il forno. Il forno infatti è molto scomodo da pulire, per varie ragioni.

Innanzitutto, a meno che non sia posizionato a una certa altezza, bisogna piegarsi e andare di olio di gomito per sgrassare via lo sporco. Anche pulendolo ogni settimana, comunque le tracce rimangono e si sedimentano.

Inoltre il forno è pieno di angolini che spesso ci dimentichiamo di pulire ma che, quando si riempiono di sporco, fanno cattivo odore e non si può più rimandare la pulizia.

Così bisogna armarsi di pazienza e rendere il forno di nuovo splendente. Per non fare fatica, c’è un trucchetto semplicissimo ed economico usato anche da Benedetta Rossi che vi farà risparmiare tempo, denaro e arrabbiature!

La pulizia del forno

Sul mercato ci sono tanti prodotti specifici per la pulizia del forno. Gli sgrassatori generici non sempre sono adatti: dipende anche dalla tipologia di forno, e soprattutto se si ha del grasso accumulato da tempo potrebbero non funzionare. Il forno è una di quelle cose che a volte ci si dimentica di pulire perché non dà all’occhio e, se non è sporco fuori, non ci viene neanche in mente di guardare.

Dentro però nel frattempo si accumula la sporcizia e col tempo può far danni e compromettere la corretta funzione dell’elettrodomestico. Ma ora c’è un trucco semplicissimo usato anche da Benedetta Rossi che vi farà risparmiare un sacco di tempo nella pulizia del forno e soprattutto soldi.

Pulire il forno in modo semplice e veloce

Come si può pulire il forno senza impiegare troppo tempo? La soluzione è semplicissima ed è anche approvata da Benedetta Rossi, una che di forni se ne intende visto che è sempre intenta a cucinare mille prelibatezze per i suoi follower. La cuoca social consiglia di lasciar perdere l’aceto e il bicarbonato che tanti lodano e provare invece con bicarbonato, acqua e sale per avere risultati migliori e in minor tempo, con meno fatica.

La cuoca lo ha più volte ribadito sui suoi canali, spiegando che si tratta di una soluzione comodissima e soprattutto economica, visto che usa ingredienti che abbiamo tutti in casa. Non dovete neanche sforzarvi troppo: vi basterà immergere una spugna nel composto e passarla sul forno, avendo cura di coprire anche gli angoli più nascosti, e in pochi secondi il vostro forno brillerà. Dite pure addio alle soluzioni inutilmente costose che trovate nei supermercati: col trucco di Benedetta pulire il forno sarà una passeggiata!