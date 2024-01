Risparmio bollette, con il forno puoi risparmiare 110€: adesso lo farai sempre | Era sotto i tuoi occhi

In questo difficile periodo tutti cercano soluzioni per risparmiare sulle bollette e molti non sanno che la soluzione è sotto il loro naso.

Negli ultimi anni l’impennata dell’inflazione ha decisamente messo a tappeto gli italiani, che ogni giorno si rimboccano le maniche al lavoro per non arrivare a fine mese con il fiato sul collo.

Il caroprezzi ha colpito molti aspetti della vita di ognuno di noi, a partire dalle bollette, passando per la spesa, fino agli affitti e i mutui. A fronte dell’innalzamento del costo della vita, le persone si sono dovute reinventare.

Ecco perché c’è chi ha iniziato a fare due lavori o chi ha cercato degli escamotage per risparmiare qualche euro a fine mese. Questi piccoli trucchetti non permettono di riempiersi le tasche, ma di certo sono un ottimo metodo per tenere sotto controllo le uscite mensili in termini di denaro.

Non tutti lo sanno, ma il forno è uno di quegli elettrodomestici che spreca più energia e quindi alza le nostre bollette. Nonostante questo, è uno strumento indispensabile che usiamo settimanalmente per cucinare i nostri piatti. Il segreto che stiamo per svelarvi vi permetterà di risparmiare fino a 110 euro sulle bollette mensili.

Il trucchetto per risparmiare sulle bollette

Abbassare la bolletta è possibile con pochi accorgimenti: una volta che capirete come funziona, sarà un gioco da ragazzi. Gli italiani in difficoltà cercano ogni giorno un modo per risparmiare, ma non sanno che uno di questi ce l’hanno proprio sotto il naso. Il trucco è saper usare correttamente il forno, senza sprecare energia non necessaria.

Tutti noi abbiamo usato almeno una volta il forno elettrico, ma pochi sanno che esiste un trucchetto per risparmiare fino a 110 euro sulla bolletta. Il segreto consiste nello spegnere il forno poco prima che il cibo sia arrivato a cottura completa: basta qualche minuto per risparmiare a fine mese.

Come usare correttamente il forno

Spegnere il forno in anticipo non avrà conseguenze sulla resa dei vostri piatti, in quanto all’interno sarà ancora caldo abbastanza da terminare la cottura. Infatti, servono più di 10 minuti prima che il forno torni a temperatura ambiente. Per questo, spegnerlo prima può farvi risparmiare energia, quindi corrente e soldi a fine mese.

Oltre al forno, ci sono altri elettrodomestici che bisogna imparare a maneggiare con cura, tra questi il frigorifero. In estate, per esempio, è assolutamente sbagliato portare la temperatura sotto i 4°. Quest’azione, infatti, ci fa consumare più energia elettrica e non comporta nessuna differenza nella conservazione del cibo. Insomma, se volete risparmiare fino a 110 euro sulla bolletta iniziate dal forno, ma esistono molti altri modi per evitare di arrivare a fine mese con il portafoglio vuoto.