Asciugacapelli, consuma come un drago: trucchetto per usarlo e risparmiare | Attenzione alla bolletta

L’asciugacapelli consuma tantissimo e fa lievitare le tue bollette, ma con questo trucchetto tieni a bada la spesa.

In questo ultimo periodo non facciamo altro che parlare di inflazione, di prezzi che lievitano e di come fare a risparmiare quanto più possibile. Nonostante l’arduo momento storico, però, non dimentichiamoci che molto spesso la soluzione è proprio a portata di mano. Uno degli aspetti più toccati dall’inflazione è la spesa casalinga e, quindi, le sue relative bollette.

Tra le più letali, c’è certamente la bolletta della luce: elemento a cui non possiamo rinunciare per una valanga di motivi. Grazie ad essa, infatti, possiamo utilizzare ogni apparecchio elettrico: dalla semplice lampadina per vedere quando diventa più buio fino alla possibilità di utilizzare la connessione internet.

I dispositivi che richiedono un maggior consumo di energia sono gli elettrodomestici casalinghi. Non ci rendiamo conto di come questi ultimi siano dei vampiri succhiatori di elettricità che, anche quando non li usiamo direttamente, consumano energia. Ad esempio, pensiamo al frigorifero: questo elettrodomestico è sempre in funzione e, quindi, consuma sempre elettricità.

Ma ci sono altri apparecchi che, senza averne la minima idea, ci fanno consumare un mucchio di energia andando, così, ad inficiare sulla nostra bolletta. Spesa casalinga che, soprattutto in questo periodo, continua ad aumentare significativamente. Uno dei piccoli elettrodomestici a cui non prestiamo molta attenzione ma che influisce parecchio sulla bolletta è l’asciugacapelli.

L’asciugacapelli killer

A meno che un uomo non sia calvo, oppure una persona non abbia un taglio di capelli veramente corto, l’utilizzo del phon è praticamente quotidiano. Se poi pensiamo ad una famiglia composta da tre o quattro elementi, magari tutti capelluti, allora l’uso dell’asciugacapelli diventa di vitale importanza.

Purtroppo, però, l’uso del phon va ad incidere di parecchio sulla spesa finale della bolletta della luce, sommandolo all’utilizzo di tutti gli altri elettrodomestici casalinghi. Ogni giorno vengono usati il frigo, la lavatrice, il phon, la lavastoviglie ed altri elettrodomestici che consumano parecchia energia. L’asciugacapelli è responsabile di una fetta di consumo di elettricità abbastanza grossa.

Come risparmiare con il phon

Per evitare di subire un salasso ogni volta che apriamo la bolletta della luce, dobbiamo fare attenzione a qualche piccolo accorgimento per riuscire a risparmiare qualche euro. Dato che la potenza casalinga del phon è pari a 3 kWh e si spendono 0,50€ all’ora per usarlo, la spesa finale per usare l’asciugacapelli un’ora al giorno è di 15 euro al mese (o 30 euro con la bolletta bimestrale).

Per non avere 15/30 euro in più nel totale della bolletta della luce, è bene adottare determinati comportamenti riguardo all’uso del phon. Prima di tutto, nel momento dell’acquisto cercate di puntare su quello con la modalità Eco e asciugatura ionica. Questo permetterà di risparmiare tempo e, quindi, denaro. Inoltre, spegnetelo se dovete prendere la spazzola per farvi l’acconciatura e sceglietelo con una potenza medio-alta, così impiegherete meno tempo ad asciugarvi i capelli.