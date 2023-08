News Se non lavi i capelli per una settimana succede questo | Da non credere Di Didi Kera - 15

Quante volte a settimana dobbiamo lavarci i capelli? Cosa accade se lasciamo passare anche un’intera settimana?

I capelli sono una delle parti del corpo che più amiamo e ci preoccupiamo di avere sempre perfetti. Una chioma profumata, ben pettinata, brillante ed acconciata fa gola a tutti, indipendentemente dal sesso di una persona. Infatti, ci sono uomini che stanno più tempo davanti allo specchio per sistemarsi il ciuffo rispetto ad alcune donne.

C’è un quesito che attanaglia la mente di tutti almeno una volta nella vita ed è una domanda che ti sorge spontanea più in inverno che d’estate dato che, con il freddo, si tende a sudare molto di meno che con il caldo torrido estivo.

Ciò che tutti noi ci chiediamo è quante volte alla settimana andrebbero lavati i capelli e, soprattutto, cosa accadrebbe se non ottemperassimo a questo compito per un’intera settimana o più. La risposta potrebbe lasciarti di stucco e farti ricredere sulle tue abitudini igieniche.

Alcuni di noi possono benissimo non lavare i capelli anche per 10 giorni consecutivi senza nemmeno farsene accorgere dagli altri. Forse, dopo un po’, deve rivedere la piega perché i capelli si sono scompigliati, ma a livello di pulizia sembrano sempre appena lavati. Mentre, invece, c’è chi dopo neanche un giorno ha i capelli che sembrano non lavati da mesi.

Città e campagna influenzano il capello

Oltre alla soggettività dell’individuo, la differenza dei vari livelli di pulizia dei capelli è determinata anche dall’ambiente in cui una persona vive. Chi abita in città, tra lo smog delle macchine, ha bisogno di lavare i capelli più spesso rispetto a chi, invece, abita in campagna dove, si sa, l’aria è molto più pulita e sana.

Inoltre, quando si va in bici o moto, le lunghezze si sporcano anche prima del solito tempo. Dunque, quante volte alla settimana vanno lavati i nostri capelli? Se sei nel gruppo che li lava ogni 10 giorni perché sembra che i tuoi capelli non si sporchino mai, devi sapere che non sono proprio puliti. Anche se ad occhio nudo pare di sì.

Perché non bisogna lasciare i capelli non lavati per più di una settimana

È meglio non lasciar trascorrere troppi giorni tra uno shampoo e l’altro, perché il follicolo, ovvero il foro da dove nascono i capelli, si ostruisce con grasso, sporco e smog e questo impedisce la sua corretta ossigenazione. Già nel 1994, uno studio lo aveva dimostrato ed era stato presentato dall’Industrial Toxicology Research Centre di Lucknow.

Il fondatore del brand Nuggela e Sulè Adolfo Remartinez, specializzato nella cura del capello, ha opinato la questione su Vogue dicendo: “All’epoca fu dimostrato che il particolato, il fumo e i gas inquinanti si depositavano sui capelli e sul cuoio capelluto, causando reazioni infiammatorie e irritative che possono anche portare alla caduta”. Dunque, bisogna lavare i capelli con una certa frequenza, mai far passare troppo tempo e bisogna usare uno shampoo delicato e adatto per i propri capelli.