News Batosta tremenda per questi segna a fine agosto | Non sarà facile per voi Di Camilla Conti - 14

Se ti senti che qualcosa non va nella tua vita, sei stanco e fai fatica, potrebbe essere colpa degli astri.

Il mese di agosto dovrebbe essere quello in cui ci si prendere del tempo per se stessi, ci si rilassa, si mettono in pausa le difficoltà della vita quotidiana per far spazio al divertimento senza pensieri.

In generale questo aspetto accomuna un po’ tutti, ma per alcuni segni, questo mese è il peggiore per gli astri, infatti non vi sembrerà strano di sentirvi particolarmente fragili ed esposti.

I problemi per voi, infatti, non sono iniziati adesso, ma è da ormai tutto il mese che state affrontando alcune sfide che non vi permettenno di trovare quella meritata serenità dopo un anno turbolento.

Sono essenzialmente tre i segni zodiacali pesantemente colpiti da questo periodo dell’anno, per loro proprio non c’è stato un attimo di tregue, mentre gli altri erano allegri e spensierati, voi vi siete sentiti in trappola. Ma tranquilli, perché settembre è alle porte e vi porterà un po’ di sollievo.

I tre segni zodiacali bastonati anche a fine agosto

Adesso è davvero arrivato il momento di parlare di voi tre, quindi mi rivolgerò direttamente a voi: leone, vergine e sagittario, come state?

Lo so che non è assolutamente stato facile arrivare fino a questo punto, dovrete tenere ancora duro per qualche giorno, poi la situazione si sistemerà. Entriamo nel dettaglio segno per segno.

Leone, per voi agosto è stato un mese complesso e non vedete l’ora di potervelo lasciare alle spalle, questo è il mese del vostro compleanno, eppure sembra che gli astri vogliano tirarvi un brutto scherzo. Avete sentito il peso dei progetti che avete aperto e la sensazione di non riuscire a portarli a termine. È il momento di metterli in pausa per ricaricare le pile per ripartire alla prima settimana di settembre, quando sarete in ottima forma.

Difficoltà e tensioni costanti

Vergine, per voi agosto ha rappresentato ansia e stress generati principalmente da sconti e incomprensioni con alcune persone, questi litigi vi hanno completamente tolto le energie portandovi a vivere una situazione di insofferenza. Non temete, però, perché tutto inizierà a migliorare già dai primi giorni di settembre, prendetevi del tempo per riflettere adesso che ne avete ancora tempo prima che tutto riparta, sarà il toccasana per lasciarsi tutto alle spalle. Il futuro per voi è luminoso.

Sagittario, per voi questo periodo ha significato dolore, avete dovuto affrontare un periodo difficile, sentite di aver attirato su di voi molta energia negativa. Il vostro umore è sotto i piedi, siate stanchi e demoralizzati. Le persone che vi stanno intorno hanno capito che qualcosa non va, ma cercate di non aggredirle nelle discussioni, potreste pentirvene più avanti. Ancora qualche giorni e questo mese sarà finito, settembre si apre luminoso e vi tirerà su di morale, un poco alla volta tornerete a splendere.