News Questi segni zodiacali sono di un romanticismo quasi nauseabondo | Gesti sempre eclatanti Di Ambra Ferri - 13

Tra i 12 segni dello zodiaco, quali sono i più romantici? Alcuni sono capaci di fare gesti che si vedono solo nei film.

Ogni segno zodiacale ha le proprie caratteristiche che lo contraddistinguono dagli altri e lo accomunano alle persone nate durante lo stesso mese.

Si sa, l’oroscopo non è solo previsione di ciò che accadrà nel prossimo futuro: le stelle raccontano soprattutto di persone, tratti caratteriali, tendenze, preferenze, pregi e difetti.

Un buon modo per scoprire cosa ci caratterizza secondo la narrazione degli astri è calcolare il tema Natale, una vera e propria carta astrale del tutto personale. Oggi vi faremo scoprire quali sono i segni più romantici dello zodiaco.

Zodiaco: ecco quali sono i segni più romantici

I segni di cui parleremo oggi sono in grado di fare gesti romantici degni di nota, quelli che sembrano accadere solo nei film. Se siete dei sognatori nati e cercate del puro romanticismo, allora dovreste prediligere relazioni con uno di questi segni zodiacali.

Il primo è il Sagittario: vi stupirà sapere che rientra nella lista dei più romantici, visto che è noto per la sua voglia di libertà e la sua tendenza ad evitare relazioni. In realtà, quando si innamora e decide di dedicarsi a una sola persona, dà il massimo al suo partner. I Sagittario sono dei romanticoni nati, in grado di tenere alta la fiamma della passione: dai nati sotto questo segno potete aspettarvi gesti esagerati, grandi dimostrazioni d’amore. Sono in grado di creare magia anche nelle situazioni più monotone.

Le loro caratteristiche in amore

Un altro segno che rientra nella lista è quello della Bilancia. Loro amano tutto ciò che è bello, grazioso e passionale. É il segno del romanticismo per eccellenza: vive la quotidianità con grande trasporto e ama essere amato, ma soprattutto amare. I nati sotto questo segno sono fatti per vivere in coppia e sono dei maestri di corteggiamento. Impossibile non innamorarsi di una Bilancia! Come delle sirene, vi attireranno loro.

L’ultimo segno della lista è quello del Leone, che ha la capacità di donare tutto se stesso alla persona che ama. In una relazione non si trattiene, dà tutto quello che ha, regalando magia ad ogni momento. Per quanto questo sia un pregio, è anche il motivo per cui spesso i nati sotto il segno del Leone rimangono feriti dalle situazioni. Presi dall’euforia del momento, a volte danno molto più di quanto ricevano. Forse per alcuni di voi sarà stata una sorpresa scoprire che il segno del Sagittario, Bilancia e Leone sono i più romantici dello zodiaco: eppure, è proprio così! Provare per credere.