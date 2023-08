News Poste italiane assume: candidature aperte, basta il diploma | Scadenza fine agosto Di Didi Kera - 12

Posti di lavoro disponibili entro la fine del mese per iniziare una carriera di lavoro presso le Poste italiane.

Per chi cerca un posto di lavoro o per chi ha appena terminato il liceo, Poste italiane offre una possibilità di impiego e di carriera presso la sua azienda. Per queste assunzioni, non è necessario aver conseguito la laurea, è sufficiente il diploma di scuola superiore.

Le posizioni aperte sono per il ruolo di postini o di impiegati negli uffici postali. I requisiti per fare domanda vanno oltre il diploma di scuola superiore. Infatti, sia per il posto di postino che per quello di impiegato, servono ulteriori specifiche.

Prima di tutto, è meglio specificare che per candidarsi ad una delle posizioni aperte si deve andare sul sito ufficiale di Poste italiane nella sezione dedicata alle carriere e lì fare domanda per la posizione che più ci si addice.

La prima posizione aperta è quella del portalettere. Queste figure sono richieste in diverse regioni e il loro compito sarà quello di guidare un veicolo aziendale per consegnare la posta e i pacchi ai clienti.

Come candidarsi come postino

Il primo requisito necessario, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola superiore, è quello di possedere una patente di guida valida. Questo perché la prima prova che un aspirante portalettere deve affrontare è quella di dimostrare di saper guidare il mezzo fornitogli dalle Poste. Inoltre, i candidati dovranno aver superato l’esame di stato con almeno una votazione di 70 su 100.

Oppure, dimostrare di aver preso una laurea con votazione di almeno 102 su 110. Il contratto è a tempo determinato e le regioni in cui le posizioni sono aperte sono: Lombardia, Toscana, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Trentino Alto Adige. La scadenza è entro il 4 settembre 2023.

Come candidarsi come sportellista

Chi, invece, ha intenzione di puntare sul ruolo di impiegato negli uffici postali è bene che sappia che soltanto una regione sta cercando ed è l’Emilia Romagna. Per questa posizione, si ricercano candidati cha conoscano la lingua francese o cinese. Questo è il primo requisito.

Inoltre, è di rilevante importanza possedere un diploma di scuola superiore con un voto di almeno 70 su 100 oppure di 42 su 60. Il contratto è full-time e a tempo indeterminato e la scadenza per candidarsi è prevista per il 31 agosto 2023. Se interessati, visitate il sito ufficiale di Poste italiane e andate alla sezione carriere per scoprire le nuove posizioni aperte offerte di volta in volta.