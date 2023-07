News Truffe estive: ti svuotano il conto in banca ma c’è un metodo per capirle | Ecco come Di Didi Kera - 14

La stagione estiva è rilassante e le persone tendono a fidarsi troppo degli altri, finendo poi per essere fregati.

Le vacanze estive portano gli italiani a decidere di viaggiare oppure di rimanere nelle proprie città, dedicandosi a diversi hobby e passatempi. In questo periodo, le truffe sono all’apice del loro successo e i truffatori non vedono l’ora di mettersi all’opera. Per questa ragione, dovete stare sempre allerti e mai abbassare la guardia. Anche se vi state rilassando in spiaggia o a casa.

I truffatori si approfittano dell’ingenuità, della paura o della distrazione delle loro vittime, per rubare loro dati sensibili, oggetti preziosi e denaro contante. La truffa più classica è quella del finto tecnico e i bersagli più colpiti sono gli anziani e le persone che vivono sole in casa. In pratica, due individui si presentano sulla soglia dell’abitazione con la scusa di dover controllare l’impianto.

Assicurando che ci vorranno pochi minuti, e facendo leva sul livello di pericolosità del danno, i truffatori riescono ad entrare. Mentre uno distrae il proprietario, l’altro gira per le stanze in cerca di oggetti preziosi o di denaro. Esistono diverse varianti di questo genere, quindi il consiglio è: non fidatevi degli sconosciuti. Non aprite la porta a nessuno, a meno che non siete certi della sua identità.

Proprio in questa stagione, vanno alla grande le truffe turistiche. Se si va in luoghi sconosciuti, si è insicuri e la fiducia si riversa sulle persone del posto. A volte sono gentili ed oneste, ma altre vi fregano senza remore. La truffa si può trovare dietro a delle gite apparentemente gratis (che poi dovete pagare) o al noleggio di mezzi che, una volta restituiti, vi costringono a pagare per danno che non avete fatto.

Vacanze da sogno e biglietti per eventi: potrebbero essere dei miraggi

Ci sono persone che, facendo molte ricerche, riescono a trovare una vacanza a prezzo stracciato in un luogo paradisiaco. Ma è un evento raro. La maggior parte delle volte in cui incappate in queste promozioni, sono delle truffe. Diffida da mail o altri avvisi che ti informano di aver vinto viaggi o che ti propongono di farli a pochissimo. Soprattutto se non sei iscritto a quel determinato sito.

State allerti anche per l’acquisto dei biglietti. Potreste trovare chi li vende ad un prezzo stracciato, per poi accorgervi che vi hanno truffato al momento dell’ingresso perché il biglietto non supera i controlli. Per evitare di essere truffati, comprare i biglietti solo ed esclusivamente sui siti appositi, ufficiali ed autorizzati.

Truffe online e al telefono

Le truffe del pacco sono presto dette: vi arriva un messaggio dicendovi che c’è un pacco da ritirare in giacenza. Se voi cliccate sul link inviato (graficamente noto come Amazon o Poste Italiane), fornirete le vostre credenziali d’accesso al tuo conto corrente bancario a chi vi sta truffando. Quando si è fuori casa, disattivate bluetooth e wi-fi, perché il tuo dispositivo potrebbe essere soggetto all’hackeraggio.

Ad agosto, i call center smettono di tartassare con le loro chiamate, ma potrebbero essere sostituti da truffatori. Se vedete un numero sconosciuto, non rispondete. Ma se lo fate, non dite mai la parola “sì”. Questa potrebbe essere registrata ed inserita in una conversazione diversa da quella fatta da voi, incastrandovi in un contratto mai approvato da voi.