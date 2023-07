News Carlo Conti, viene allo scoperto suo fratello segreto! Celebre come lui | FOTO Di Didi Kera - 16

Dopo anni di silenzio, finalmente il conduttore toscano ha rivelato che ha un fratello famoso tanto quanto lui.

Carlo Conti è uno dei presentatori più amati e seguiti del piccolo schermo italiano. Volto cardine di Rai1, il conduttore toscano ha saputo intrattenere gli italiani per diversi anni con i suoi programmi divertenti e mai fuori dalle righe.

Una delle trasmissioni più guardate e amate condotte da Carlo è certamente Tale & Quale Show, il programma che va in onda ogni venerdì sera su Rai1 durante il palinsesto autunnale. In questa trasmissione ci sono volti noti della tv che si cimentano nell’imitazione di cantanti famosi, viventi e non, per poi essere giudicati da una giuria di tutto rispetto.

Dal momento che il programma ha riscosso un enorme successo, Conti ha deciso poi di farne una versione per le persone comuni, chiamandola Tali & Quali Show. Il meccanismo è il medesimo ma a gareggiare sono persone non famose.

Ma oltre al suo successo lavorativo, il conduttore toscano può vantare anche un successo nella sua vita privata, tra famiglia e amici amorevoli. Inoltre, è saltato fuori anche il fratello celato da anni e finalmente abbiamo scoperto di chi si tratta grazie alla confessione del diretto interessato.

Il fratello segreto di Carlo Conti

Carlo Conti è un presentatore di tutto rispetto, conosciuto da moltissime persone ed amato e apprezzato da altrettante, riscuotendo un enorme successo durante i suoi anni lavorativi. Le stesse identiche cose possiamo dirle riguardo a suo fratello, dal momento che fa il suo stesso lavoro.

Infatti, anche il fratello segreto di Conti è un conduttore ma tra i due non c’è mai stato un momento di rivalità o invidia. Chi conosce bene Conti sa che è figlio unico, ma l’amore fraterno può nascere anche tra amici ed è questo il caso. Il fratello segreto di Carlo è un amico che è andato oltre la semplice amicizia.

Gerry Scotti, alias il fratello di Carlo Conti

L’amico fraterno di Conti è proprio lui, Gerry Scotti. Lo zio Gerry è uno dei conduttori di punta di Mediaset e sebbene i due lavorino per due emittenti opposte, la loro amicizia è nata spontaneamente e si è rivelata essere anche duratura e sincera. In un post pubblicato sui social, Carlo Conti scrive queste parole riguardo a Gerry:

Fratelli Sconti (o Cotti) in giro per Firenze. Grazie Gerry amico vero e genuino”. Per tutta risposta, Gerry Scotti ha commentato così: “Grazie Carlo di avermi dedicato un po’ di tempo, sei una guida fantastica”.