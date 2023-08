News Checco Zalone: il suo titolo di studi è da brividi | Non lo sa praticamente nessuno Di Marina Drai - 15

Sapevi che Checco Zalone è laureato? Il comico ha un titolo di studi di tutto rispetto, ma in pochi lo sanno.

Checco Zalone è uno dei comici più amati della sua generazione. Il suo successo è arrivato all’improvviso: dopo essersi fatto conoscere a Zelig Off e Zelig Circus, dove imitava un cantante neomelodico pugliese, è diventato famoso con Siamo una squadra fortissimi, un inno ironico composto prima del Mondiale di Germania.

Nata come uno scherzo, la canzone gli fa in realtà riscuotere un successo clamoroso facendolo conoscere al grande pubblico. Da quel momento ha cominciato a partecipare ed esibirsi in diversi programmi televisivi, spesso reinterpretando in chiave ironica pezzi famosi della canzone italiana.

Con Cado dalle nubi Checco Zalone si è definitivamente affermato come uno dei comici preferiti dagli italiani. La pellicola affronta temi sociali ed economici tutti italiani in chiave ironica. Il brano Angela all’interno del film ha vinto il Nastro d’argento nel 2010 per la miglior canzone originale e fu candidato ai David di Donatello.

Con Che bella giornata è arrivata una nuova conferma dell’apprezzamento del comico da parte del pubblico. Il film, nei primi due giorni di programmazione, ha incassato quasi 7 milioni di euro, superando pellicole come Harry Potter e Avatar.

Il personaggio

All’inizio della carriera Zalone si è sempre presentato come lo stereotipo di un cantante neomelodico pugliese, rielaborando in quello stile le canzoni di qualsiasi genere. Il comico ha affermato che il suo personaggio trae molta ispirazioni da quelli di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, rispettivamente “Piero Scamarcio” e “lo Scippatore d’emozioni”.

Jeans, maglia rosa attillata e un modo di parlare ricco di errori grammaticali sono gli elementi che rendono riconoscibile il suo personaggio. Col passare degli anni, soprattutto dopo i film dove ha interpretato ruoli diversi da quello del cantante neomelodico, ha abbandonato il personaggio con cui si era presentato al grande pubblico, vestendo invece i panni dell’italiano medio.

Il titolo di studi di Checco Zalone

Appassionato di musica e spettacolo, Checco Zalone non ha mai abbandonato gli studi. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo scientifico Sante Simone di Conversano, si è iscritto all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e si è laureato in Giurisprudenza. L’avreste mai immaginato?

Il comico non si vanta mai del suo titolo di studi, ma in alcune interviste ha parlato di questo suo importante traguardo. Zalone è sposato con Mariangela Eboli da 15 anni: lei è la sua manager e si sono conosciuti quando la donna lavorava in un villaggio turistico. Pochi anni dopo si sono sposati e oggi hanno due figlie.