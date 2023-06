News Matrimonio a prima vista: tra loro è finita per sempre | Parla lo sposo con il cuore spezzato Di Ambra Ferri - 12

Una coppia nata a Matrimonio a prima vista Italia si dice addio per sempre: i fan sono sotto shock, tutti credevano che sarebbero durati.

É arrivata una di quelle notizie che nessuno si sarebbe mai aspettato: una delle coppie più amate di Matrimonio a prima vista Italia si è lasciata per sempre. Si fa fatica a credere a questa notizia, visto che i due erano affiatatissimi e sembravano destinati a durare come coppia.

Per chi non lo sapesse, Matrimonio a prima vista è un programma di Real Time che negli ultimi anni ha riscosso moltissimo successo, perché vede ragazzi e ragazze mettersi alla prova giocandosi il tutto per tutto. Infatti, lo sposo e la sposa si incontrano per la prima volta sull’altare: a scegliere per loro sono degli esperti che applicano le regole del cuore sui partecipanti.

Con l’ormai ex coppia di cui parliamo oggi, le cose sembravano essere andate secondo i piani: l’esperimento sembrava ben riuscito, perché i due ragazzi erano davvero affiatatissimi e innamorati. Insomma è stato davvero un amore a prima vista, o almeno così sembrava. Infatti, i due purtroppo hanno annunciato la loro rottura: ecco di chi si tratta e cosa è successo.

Matrimonio a prima vista: la fine di una storia

Matrimonio a prima vista è un esperimento sociale che vede degli esperti alle prese con un campione di persone desiderose di innamorarsi. L’obiettivo è trovare la loro anima gemella. Nel corso della stagione si scopre se l’esperimento va a buon fine o è un totale fallimento. Di certo, ci vuole un po’ di tempo perché il rapporto tra i protagonisti ingrani: gioca a sfavore degli esperti la tensione per il matrimonio e quella che vive la coppia di sposini quando si conosce per la prima volta sull’altare.

Di certo, è uno dei programmi più seguiti su Real Time perché curioso ed entusiasmante. Sebbene alcuni amori non siano mai nati, per altri è andata meglio. Quest’anno, per esempio, soltanto una coppia ha deciso di restare insieme dopo il programma e a distanza di un anno dalle nozze, sono più innamorati che mai: parliamo di Irene e Matteo.

Il matrimonio tra Solange e Michele

Michele D’Addetta e Solange Salvo, invece, sono stati meno fortunati. Erano una delle coppie più amate del programma, ma purtroppo hanno annunciato la rottura sui social. A parlare per primo è stato lo sposo, che con un post su Instagram ha condiviso un video che racchiudeva i momenti migliori con la sua ex moglie, scrivendo: “Ebbene sì, non siamo più qui! Dio se ci siamo amati, così tanto da dimenticarci di tutto… appena fermi ci siamo accorti di essere troppo feriti, troppo sfiduciati l’uno dell’altra, troppo stanchi per continuare a lottare”.

La coppia ha fatto parte dell’edizione del 2022 sembrava che tra le cose andassero a gonfie vele. In realtà, il tutto si è dimostrato un’immagine di facciata, perché il coinvolgimento non era abbastanza forte da sfociare in amore. Nonostante le loro strade si siano divise, anche la sposa ha deciso di rendere omaggio alla loro relazione scrivendo sui social: “Ci siamo dati tutto quello che era nelle nostre capacità… Non è bastato alla coppia ma è servito alle nostre singole individualità”. Insomma, non resta che aspettare la nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia per scoprire se per i prossimi protagonisti le cose andranno meglio.